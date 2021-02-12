Теперь матчи Australian Open будут доступны только по телевизору. В Австралии объявили локдаун из-за 13 новых положительных тестов на коронавирус.
Ограничения вступят в силу в субботу (13 февраля) и продлятся до среды (17 февраля). Из-за этого многие зрители лишись шанса досмотреть матчи Australian Open. Во время четвертого сета рубки Новака Джоковича и Тэйлора Фритца в Австралии часы показывали 23:30 – за 30 минут до старта локдауна зрителей выпроводили с трибун.
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- Проведению матчей пока ничего не угрожает.
- Ранее в «Мельбурн-парк» ежедневно допускались до 30 тысяч фанатов.
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