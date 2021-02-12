Арена Рода Лэйвера
Каролина Мухова (Чехия, 25) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) – начало в 3:00 (мск)
Филип Крайинович (Сербия, 28) – Даниил Медведев (Россия, 4)
Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Элис Мертенс (Бельгия, 18)
Анетт Контавейт (Эстония, 21) – Шелби Роджерс (США) – начало в 3:00 (мск)
Кэмерон Норри (Великобритания) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)
Арена Маргарет Корт
Андрей Рублев
Фото: Getty Images
Юлия Путинцева (Казахстан, 26) – Элина Свитолина (Украина, 5) – начало в 3:00 (мск)
Кайя Канепи (Эстония) – Донна Векич (Хорватия, 28)
Андрей Рублев (Россия, 7) – Фелисиано Лопес (Испания)
Эшли Барти (Австралия, 1) – Екатерина Александрова (Россия, 29) – начало в 11:00 (мск)
Фабио Фоньини (Италия, 16) – Алекс де Минаур (Австралия, 21)
Джон Кейн Арена
Джессика Пегула (США) – Кристина Младенович (Франция) – начало в 4:00 (мск)
Дженнифер Брэйди (США, 22) – Кая Юван (Словения)
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Микаэль Имер (Швеция)
Карен Хачанов (Россия, 19) – Маттео Берреттини (Италия, 9) – начало не раньше 9:00 (мск)
1573 Арена
Каспер Рууд (Норвегия) – Раду Албот (Молдавия) – начало после парного матча.
Корт № 3
Ллойд Харрис (ЮАР) – Маккензи Макдональд (США) – начало после парного матча.