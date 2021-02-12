Арена Рода Лэйвера

Каролина Мухова (Чехия, 25) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) – начало в 3:00 (мск)

Australian Open
«Как Медведев я не смог бы». Карацев – о победе над Шварцманом
ЧЕРЕЗ ЧАС

Филип Крайинович (Сербия, 28) – Даниил Медведев (Россия, 4)

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Элис Мертенс (Бельгия, 18)

Анетт Контавейт (Эстония, 21) – Шелби Роджерс (США) – начало в 3:00 (мск)

Кэмерон Норри (Великобритания) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Арена Маргарет Корт

Андрей Рублев

Фото: Getty Images

Юлия Путинцева (Казахстан, 26) Элина Свитолина (Украина, 5) – начало в 3:00 (мск)

Кайя Канепи (Эстония) – Донна Векич (Хорватия, 28)

Андрей Рублев (Россия, 7) – Фелисиано Лопес (Испания)

Эшли Барти (Австралия, 1) – Екатерина Александрова (Россия, 29) – начало в 11:00 (мск)

Фабио Фоньини (Италия, 16) – Алекс де Минаур (Австралия, 21)

Джон Кейн Арена

Джессика Пегула (США) – Кристина Младенович (Франция) – начало в 4:00 (мск)

Дженнифер Брэйди (США, 22) – Кая Юван (Словения)

Стефанос Циципас (Греция, 5) – Микаэль Имер (Швеция)

Карен Хачанов (Россия, 19) – Маттео Берреттини (Италия, 9) – начало не раньше 9:00 (мск)

1573 Арена

Каспер Рууд (Норвегия) – Раду Албот (Молдавия) – начало после парного матча.

Корт № 3

Ллойд Харрис (ЮАР) – Маккензи Макдональд (США) – начало после парного матча.

Мужская и женская сетки Australian Open

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