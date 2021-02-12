Филип Крайинович – Даниил Медведев
Для Даниила непросто сложился матч против Роберто Карбальеса – во втором сете русский чемпион потерял самообладание, много ошибался и позволил сопернику приблизиться по счету. Иногда Медведев не был похож на себя, что во встрече с Крайиновичем будет непозволительно.
Сербский теннисист значительно стабильнее Карбальеса, а еще у него лучше подача, так что на приеме Даниилу будет сложнее, чем в предыдущих раундах. Фору +8,5 по геймам Филип должен вытянуть.
Фабио Фоньини – Алекс де Минаур
Алекс де Минаур
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Фоньини играл во втором круге против соотечественника Сальваторе Карузо и вытянул встречу на решающем тай-брейке, отыграв матчбол. По ходу встречи, как и в первом круге, Фабио брал медицинский тайм-аут – в решающих геймах итальянец еле передвигался по корту.
Полуживого Фоньини, еще и проведшего выматывающий пятисетовик, Де Минаур должен разложить в трех сетах. Более молодой австралиец из-за локдауна не получит поддержку трибун, но и без нее обязан справиться на ура.
Каролина Мухова – Каролина Плишкова
Прогноз: победа Плишковой за 1,65
Плишкова – шестая сеяная турнира, но про нее как-то не вспоминают. Фаворитами соревнований идут Барти, Осака, Серена и даже Соболенко, но не чешка. А ведь она играла в полуфинале Australian Open два года назад.
Мухова закрыла предыдущих соперниц в двух сетах, но то были нестабильная Остапенко и неизвестно откуда выплывшая Бартель, а здесь – игрок десятки. Плишковой еще предстоит улучшить подачу (в двух матчах ни разу не подала даже 10 эйсов, как в 2020-м), но даже без нее Каролина должна победить. Тем более она уже это делала в матче с Муховой два года назад.
Эшли Барти – Екатерина Александрова
Эшли Барти
Фото: Getty Images
Барти во время матча против Дарьи Гавриловой била себя по затейпированному бедру, которое явно помешало ей закончить матч без нервов – во втором сете Эш вела 5:2, но победила только на тай-брейке. После в интервью австралийка сказала, что в полнейшем порядке и готова к борьбе, но сомнения в этом есть.
И все же Эшли – абсолютная фаворитка матча против Александровой. Екатерина, когда у нее спросили, как она будет побеждать лидера рейтинга, не нашла ответа. И вряд ли сделала это спустя сутки после.