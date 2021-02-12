В матче третьего круга Australian Open Новак Джокович встречался и Тэйлором Фритцем. Ничего не предвещало беды: серб спокойно вел 2-0 по сетам и готовился к легкой победе.

Но в третьей партии Новак поскользнулся и схватился за бедро. Через некоторое время Джокович попросил помощи врачей, а его игра заметно ухудшилась. Движения серба стали намного скованнее: он не успевал за мячами и отдал два сета подряд.

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Джокович с травмой с трудом победил Фритца
ЧЕРЕЗ ЧАС

Героическими усилиями фаворит турнира дожал Фритца и вышел в 1/8 финала. Но не факт, что выступит там.

Падение Джоковича, которое изменило ход матча

«Сейчас я знаю, что это разрыв мышцы. Не думаю, что мне удастся оправиться от этого менее чем за два дня. Не знаю, выйду ли я на корт или нет. Я просто очень горжусь сегодняшним достижением», – прокомментировал травму Новак.

  • Матч продолжался 3 часа 27 минут.
  • В четвертом раунде Джокович сыграет с Милошем Раоничем.
  • 33-летний серб выиграл два последних Australian Open.

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