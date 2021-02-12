Анастасия Потапова второй год подряд завершила выступление на Australian Open матчем против Серены Уильямс. Но если в первом раунде прошлогоднего турнира она взяла всего три гейма, то теперь подавала на сет, но допустила двойные ошибки – 6:7(5), 2:6. По признанию 19-летней теннисистки, это поражение вышло больнее:

– Знаете, если честно, от этого матча я более расстроена, чем довольна, потому что всегда обиднее проигрывать, когда было близко, особенно в первом сете. Но я надеюсь, что с этого матча я взяла огромный опыт и урок. И надеюсь, что в следующий раз все будет по-другому.

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– Не могу не спросить про первый сет. Подача на сет и эти пять двойных. Что было в голове? Ты считаешь это именно переворотной точкой?

– Думаю, конечно, да. Серена дала мне этот один шанс, и я его не использовала. И второго уже не было. К сожалению, с такими, как она, всегда так: если ты не используешь шанс, то до свидания. У тебя он был. Да, были двойные. Что произошло: весь матч до счета 5:3 я играла против нее, против соперницы. Я не думала о счете. Как только почувствовала запах победы, все изменилось и я начала играть на счет, он меня волновал. Это большая ошибка. Когда ты это делаешь, то зажимаешься, потому что ты ведешь. Но с такими, как она: ты ведешь 5:3 или 5:2 – это неважно. Они будут играть до последнего, стараться вернуться в матч, что и произошло.

– Мы комментировали матч с Мыскиной. Расскажи, когда ты начала руководить своим боксом: что за фирменная рассадка должна быть, чтобы тебе никто не мешал?

– Это не фирменная рассадка была. Просто я удивилась, что мой тренер сел далеко от корта. Меня это удивило. Тренер обычно садится первым в боксе, а он сел немного далеко. И когда я смотрела на него и хотела увидеть какую-то поддержку или подсказку, у меня были просто все перед глазами. Одно дело, когда это моя команда. Другое – когда это друзья. Очень бы хотелось, чтобы он сел ближе. К сожалению, они меня не слышали, я пыталась им это донести, чтобы они сели по-другому. Перепробовали все возможные варианты рассадки. Раза с 20-го получилось правильно.

– Что по планам?

– Мы недавно обсуждали, стоит ли мне оставаться на следующую неделю – завтра начинается турнир серии-250. Я решила: почему бы не остаться? Я в хорошей форме, не играла весь тот год, не то что бы устала. Может быть, устала ментально, но это не физически. Ощущаю себя в хорошей форме, ничего не болит. Я не вижу проблемы, чтобы останавливаться и лететь домой. Поэтому мы решили остаться на неделю.

Серена Уильямс в четвертом раунде сыграет с Ариной Соболенко.

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