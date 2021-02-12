Аслан Карацев продолжает творить чудеса на дебютном «Шлеме». В третьем раунде Australian Open он победил полуфиналиста осененного «Ролан Гаррос» Диего Шварцман (6:3, 6:3, 6:3). После матча 27-летний теннисист раскрыл успеха:

– Был план на игру. Мы обсуждали с тренером, что он очень хорошо двигается, и мне пришлось агрессивно играть, то есть вести игру близко к линии. Потому что, если с ним начинать долгие розыгрыши, отходить от линии – он это любит, и когда у него появляется время, он начинает возить тебя по корте. Тактика была, что я от себя веду игру – ближе к линии. Когда был момент, я выходил к сетке.

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– Скажи, пожалуйста: вот эти резкие переводы с хавкорта, такие классные удары – это все было специально подготовлено сегодня, или это спонтанно?

– Не могу сказать, что это спонтанно. Но опять же: я выжидал моменты. Чуть короче, я пытался обострять. Это не то, как я ждал его ошибки. Да, у меня было много невынужденных, но агрессивная игра мне дала плоды.

– Когда вы играли с Аргентиной на Кубке АТР, ты еще не предполагал, что сетка вот так сложится, но Шварцмана смотрел?

– Да, я смотрел его матч с Медведевым, он его уничтожил. Но та игра, которую показывает Медведев – я так не смогу. Он стоит далеко за линией, втягивает в этот режим. У меня немного другая игра.

Следующим соперником Карацева станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Прежде Аслан никогда не играл в основной сетке турниров «Большого шлема».

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