В матче третьего круга Australian Open Новак Джокович встречался с Тэйлором Фритцем: серб вел 2-0 по сетам, но в третьей партии получил травму и позволил сопернику сравнять счет. Героическими усилиями фаворит турнира дожал Фритца и вышел в 1/8 финала. Но не факт, что выступит там: после игры Ноле намекнул на возможное снятие с турнира.