В матче третьего круга Australian Open Новак Джокович встречался с Тэйлором Фритцем: серб вел 2-0 по сетам, но в третьей партии получил травму и позволил сопернику сравнять счет. Героическими усилиями фаворит турнира дожал Фритца и вышел в 1/8 финала. Но не факт, что выступит там: после игры Ноле намекнул на возможное снятие с турнира.
Многие не поверили сербу: некоторые болельщики вновь заподозрили Джоковича в симуляции травмы в трудный период игры. Одним из сторонников теории стал Танаси Коккинакис.
Australian Open
Джокович с травмой с трудом победил Фритца
«Вылечить порванную мышцу за два дня? Научите меня», – написал часто травмирующийся австралиец в твиттере, но быстро сообщение удалил.
- В четвертом раунде Джокович должен сыграть с Милошем Раоничем.
- 33-летний серб выиграл два последних Australian Open.
- Коккинакис во втором круге уступил в пяти сетах Стефаносу Циципасу. С 2016-го он пропустил 10 «Шлемов» из-за травм.
Australian Open
Зрителей выгнали с матча Джоковича за полчаса до локдауна
Australian Open
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