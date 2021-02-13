Australian Open покинула еще одна теннисистка топ-10 – шестая ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии проиграла соотечественнице Каролине Муховой со счетом 5:7, 5:7.

Во втором сете Плишкова вела со счетом 5:0 и дважды подавала на партию, а при счете 5:5 на своей подаче имела два геймбола. Тем не менее, соперница сделала решающий брейк и выбила более именитую теннисистку с турнира.

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Во время матча Плишкова получила два предупреждения за сломанные ракетки. Первый эпизод произошел в концовке первого сета, затем Каролина не справилась с нервами в подтрибунном помещении во время туалетного перерыва. Она получила второе предупреждение и была оштрафована на очко.

«За пределами корта я могу делать все что хочу», – заявила теннисистка судье. Та ответила: «Во время матча – нет».

За выход в четвертьфинал Мухова поспорит с победительницей пары Белинда Бенчич – Элис Мертенс.

Чешка впервые вышла в 1/8 финала Australian Open.

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