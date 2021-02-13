Это первый победный пятисетовик для 25-летнего Медведева. Он уверенно взял два первых сета, но в концовке третьего начались проблемы: соперник сделал брейк и взял партию. В четвертой Даниил также уступил свою подачу, при этом не реализовав ни одного брейк-пойнта. Он настолько эмоционально реагировал на неудачи и общался с боксом, что тренер Жиль Сервара покинул корт. Зато в решающей партии Медведев не отдал не гейма.