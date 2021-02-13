Первая ракетка России Даниил Медведев в тяжелом пятисетовом матче против серба Филиппа Крайиновича прошел в 1/8 финала Australian Open. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.
Это первый победный пятисетовик для 25-летнего Медведева. Он уверенно взял два первых сета, но в концовке третьего начались проблемы: соперник сделал брейк и взял партию. В четвертой Даниил также уступил свою подачу, при этом не реализовав ни одного брейк-пойнта. Он настолько эмоционально реагировал на неудачи и общался с боксом, что тренер Жиль Сервара покинул корт. Зато в решающей партии Медведев не отдал не гейма.
Даниил 15 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал восемь брейк пойнтов из 11. У него 52 виннерса (против 36 у соперника) и 44 невынужденные ошибки (у Крайиновича – 48).
- За выход в четвертьфинал он поспорит с американцем Маккензи Макдональдом – 192-й ракеткой мира.
- На AO-2021 Медведев также дошел до 1/8 финала.