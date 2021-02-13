У первого номера российского тенниса Даниила Медведева получился сложный матч третьего круга Australian Open против Филиппа Крайиновича: сопернику удалось перевести игру в пятый сет, а по ходу второй половины встречи Даннил крайне эмоционально реагировал на неудачи.

Проиграв третий сет, Медведев громко кричал по-французски в сторону своей ложи, где сидели тренер Жиль Сервара и жена Дарья. Уступив свою подачу в четвертой партии, Даниил стал махать пальцем в сторону тренера. Тот забрал свою сумку и покинул корт.

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«Он сказал, что уверен в моей победе, но уйдет, чтобы мне стало спокойнее, – прокомментировал Медведев инцидент после матча. – Оказалось, это правильный шаг. К счастью, я выиграл».

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0 в пользу Медведева. Это его первый выигранный пятисетовик в карьере.

За выход в четвертьфинал Даниил поспорит с американцем Маккензи Макдональдом – 192-й ракеткой мира.

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