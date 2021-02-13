23-летний российский теннисист 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Его соперник отметился 11 эйсами, семь раз ошибся на подаче и ни разу не взял подачу Рублева. Статистика по виннерсам – 32-22 в пользу российского теннисиста. Также он записал на свой счет меньше невынужденных ошибок – 23 против 29.