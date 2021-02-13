Вторая ракетка России Андрей Рублев уверенно преодолел третий круг Australian Open и вышел в 1/8 финала турнира. Матч против испанца Фелисиано Лопеса завершился со счетом 7:5, 6:2, 6:3.
23-летний российский теннисист 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Его соперник отметился 11 эйсами, семь раз ошибся на подаче и ни разу не взял подачу Рублева. Статистика по виннерсам – 32-22 в пользу российского теннисиста. Также он записал на свой счет меньше невынужденных ошибок – 23 против 29.
Australian Open
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- За выход в четвертьфинал Андрей поспорит с норвежцем Каспером Руудом, который переиграл Раду Албота.
- В 2020-м Рублев дошел до 1/8 финала, где проиграл Александру Звереву.
Australian Open
Highlights | Filip Krajinovic - Daniil Medvedev
Australian Open
Медведев выиграл 1-й пятисетовик в карьере и вышел в 1/8