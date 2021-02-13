Уровень драматизма в матчах Новака Джоковича всегда на высочайшем уровне. Он подмигивает и болтает с болбоям, делает замечания фанатам, воспитывает судей и берет давно ставшие классикой медицинские перерывы. После волшебных манипуляций физиотерапевтов захандривший сербский чародей вдруг оживает, парит на корте и побеждает. За эту особенность он удостаивается проклятий соперников и упреков фанатов – люди считают нечестным брать тактические паузы в игре, хоть это и не запрещено правилами.
«Какой же все-таки Джокович актерище! – иронизировал Джон Макинрой во время матча Новака с Хуаном Лондеро на US Open-2019. – В 100 раз убедительнее Роберта де Ниро на пике популярности. В тактическом арсенале Новака наверняка прописаны тайм-ауты для каждого пальца ног». Комментатора и многократного победителя «Шлемов» изумило невероятное воскрешение серба после вызова врача на корт.
Травма Новака Джоковича на US Open-2020
Фото: Getty Images
В последнее время Новак все чаще берет такие паузы, и уже совершенно невозможно догадаться, когда он по-настоящему травмирован или блефует, чтобы выиграть время и развеять вдохновение соперника. Свежий перфоманс и порцию хейта серб получил в матче третьего раунда Australian Open-2021 против Тэйлора Фритца. Он взял медицинский тайм-аут из-за жалоб на боли в области живота, а после игры гордился победой с разорванной мышцей брюшной полости. Любому спортсмену понятно – это невозможно с применением даже самого сильного болеутоляющего.
Один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность. В карьере Новака множество таких случаев, и особенно часто он страдал в самом начале пути. Впервые серба раскритиковали после победного матча четвертого круга US Open-2008 с Томми Робредо. Игра растянулась на пять сетов, во время которых Джокович вызывал врача из-за проблем с бедром, лодыжкой и дыханием. «Он шоумен и клоун на корте. Как только Новак проигрывает важный гейм или сет, у него вдруг начинает что-нибудь болеть. И тогда начинается грязная игра», – бушевал Робредо.
Еще больше Новаку досталось от Энди Роддика на все том же US Open-2008. Перед игрой с сербом американец подколол соперника: «А нет ли у Джоковича среди недомоганий птичьего гриппа, сибирской язвы и атипичной пневмонии? Я должен чувствовать себя уверенно перед матчем с ним: у этого парня на данный момент около 16 травм». Ноле сильно обиделся, обыграл Энди в четырех сетах, а после матча заявил о неприемлемости публичных обвинений его в симуляциях.
Страдания Джоковича в матче Кубка Дэвиса
Фото: Getty Images
На старте карьеры Новака мучили проблемы с дыханием, особенно в пятисетовиках. Выяснилось, что у теннисиста двойное искривление носовой перегородки, после чего сербу сделал операцию, но медицинских тайм-аутов не стало меньше. В сентябре 2006-го Новак горел 1:2 по сетам Стэну Вавринке в плей-офф Кубка Дэвиса, вызвал врача для массажа ног, и затем выиграл матч.
«Не верю я этим его травмам, – кипятился Роджер Федерер. – По-моему, это просто анекдот. Правила существуют для того, чтобы соблюдать их, а не злоупотреблять. Но он проделывал свои штучки столько раз, что мне просто надоело смотреть, как он сначала притворяется, а потом снова скачет как кролик. Игра с Вавринкой – комедия в его исполнении».
Джокович детально подошел к вопросу здоровья. Исключил продукты с глютеном, занялся йогой, превратился в суператлета и в 2011-м выдал сумасшедшую серию из 43 побед. В промежуток с 2008-го по 2013-й серб собрал шесть «Шлемов» и в эти урожайные сезоны очень редко обращался к врачам. Рецидив произошел в конце 2013-го в Шанхае, когда Новак играл против Дель Потро так, словно проходил кастинг на фильм «Пьяный мастер». Серб очень дешево демонстрировал сопернику, что ему не подчиняется тело.
По-настоящему старый добрый Джокович вернулся в финале Australian Open-2015 с Энди Марреем. Во втором сете его ноги словно стали резиновыми, серб часто спотыкался, держался за бедро и вызвал врача. А потом вернулся на корт и забил британца – Маррей настолько не ожидал такой трансформации, что так и не пришел в себя. «Ничуть не удивлен, – прокомментировал эпизод русский теннисист Теймураз Габашвили. – Новак – чемпион в этих грязных делах. Вообще, сербы этим отличаются».
Полтора года спустя Джок устроил очередную комедию в финале US Open-2016 против Вавринки. Агрессивный швейцарец перестрелял серба, а Новак так зажался, что за матч реализовал лишь три брейк-пойнта из 22-х. На этот раз манипуляции с вызовом врача не помогли, потому что соперник был слишком хорош и концентрировался только на своей игре.
В последние годы травмы все чаще доканывают Новака, поэтому медицинских тайм-аутов стало больше. В 2019-м на «Ролан Гаррос» в симуляции его упрекнул Пабло Карреньо-Буста, а теперь в честности серба усомнился Фритц: «Если бы травма была серьезной, он бы снялся. В третьем и четвертом сетах было ощущение, что у него проблемы, а в пятом – уже нет».
Травма Новака Джоковича
Фото: Imago
В период расцвета Новаку не было надобности устраивать подобные шоу, но сейчас к нему снова вернулось чувство уязвимости. Джокович снова превращается в школьника, который трет градусник под одеялом, радостно показывает его маме, а когда она уходит на работу, берет санки и задорно катается с горки.
В мае Новаку исполнится уже 34 года, бороться за «Шлемы» становится все труднее. А еще сложнее, как и любому другому великому чемпиону, принять поражения. Каждый выбирает свое: Серена вымещает злобу на судьях, Хингис раскрылась в парном разряде, Федерер реже играет, а Новак акцентирует внимание на болячках. Если тенденция сохранится, то серб может испортить завершение карьеры и превратиться в теннисного Неймара.