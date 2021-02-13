Карен Хачанов покинул Australian Open после поражения в третьем круге от итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась с одинаковым счетом 7-6 в трех партиях.

Карен вел с брейком в первом сете (3-1), но растерял преимущество. В дальнейшем соперники ни разу не потеряли подачу, а в 13-м гейме удачнее каждый раз оказывался 9-й сеяный.