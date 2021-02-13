Карен Хачанов покинул Australian Open после поражения в третьем круге от итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась с одинаковым счетом 7-6 в трех партиях.
Карен вел с брейком в первом сете (3-1), но растерял преимущество. В дальнейшем соперники ни разу не потеряли подачу, а в 13-м гейме удачнее каждый раз оказывался 9-й сеяный.
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- В 2020-м Хачанов также покинул Australian Open в третьем круге. Тогда он проиграл Нику Кирьосу.
- Соперником Берреттини по четвертому кругу станет Стефанос Циципас.
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