Четвертый круг Australian Open будет увлекательным на большие вывески. Например, Арина Соболенко сыграет с Сереной Уильямс, а Доминик Тим зарубится с Григором Димитровым. Также в турнире продолжает участие Александр Зверев – прогнозы на матчи этих топов предлагает Eurosport.ru.

Душан Лайович – Александр Зверев

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Душан явно добился сильно большего, чем ему было предначертано по сетке турнира. Серб имел равные шансы против Сергея Стаховского, был аутсайдером против Саши Бублика и чуть превосходил Педро Мартинеса, но каждый раз оказывался сильнее соперников. При том что Лайович обычно добивается успехов на грунте, а в Австралии впервые прошел так далеко.

Против Зверева у Душана положительный баланс (2-0, вау), но обе победы добыты в борьбе на песке. На харде же Зверев обязан задушить соперника скоростной игрой и мощной подачей.

Арина Соболенко – Серена Уильямс

Серена Уильямс Фото: Getty Images

Арина уже несколько лет играет на высоком уровне и досточно давно стоит в топ-20, но до сих пор ни разу не встречалась с Сереной. Теперь у нее такая возможность появилась, и здорово для белоруски, что именно сейчас – Соболенко во всех смыслах выглядит превосходно. Если бы не Канепи, которая обыграла ее на неделе до турнира, победная серия Арины насчитывала бы уже почти 20 матчей.

На АО она не отдала ни сета Кужмовой, Касаткиной и Ли. У Серены такая же статистика (против Зигемунд, Стоянович и Потаповой), но было видно что каждая новая игра дается американке все тяжелее. Просто не попалась соперница, которая смогла бы чуть агрессивнее посылать мяч. Соболенка – как раз такая. Она легко найдет ответы на выстрелы Уильямс, а уж по скорости перемещения по корту точно будет иметь преимущество.

Доминик Тим – Григор Димитров

Доминик на классе раскатал Кирьоса, хотя проиграл первые два сета. Австриец тяжело переживал давление трибун, которые гнали Ника и помогали ему творить. Но на матче с Димитровым трибуны будут пустовать, и даже если бы болельщики были, то так рьяно не поддерживали болгарина, как хозяина корта.

У Тима наконец будет шанс сосредоточиться на своей игре, а тут он значительно сильнее даже пикового Григора. Максимум, на который способен болгарин – украсть у соперника сет за счет свежести: Доми провел пятисетовик, а соперник Димитрова – Пабло Каррено – снялся в начале второй партии.

Итого: 1,67 + 1,82 + 1,6 = 4,86

Возможный выигрыш: 4,86 х 500 = 2430

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