Australian Open шагнул во вторую неделю: матчи первых стадий уже сыграны, впереди – игры за выход в четвертьфинал. Подводим итоги третьего круга и напоминаем все, что вы могли пропустить, ведь некоторые встречи проходили ночью. Если кратко, то в 1/8 финала AO впервые попали три российских теннисиста. А все девушки предсказуемо вылетели.

Первый пятисетовик и шоу Медведева

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Первая ракетка России Даниил Медведев наконец поборол себя и добыл победу в матче пятисетового формата. Он играл против серба Филипа Крайиновича, и казалось, что все идет к дежурной победе в трех сетах, но в третьем игра Медведева вдруг стала разваливаться. Даниил предсказуемо завелся и стал крайне эмоциональным: кричал в сторону своего бокса на трех языках и махал пальцем на тренера Жиля Сервару, который в итоге покинул корт.

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Крайинович взял два сета и перевел игру в пятый. И Медведев внезапно успокоился, превратившись в доминатора: в решающей партии он не отдал сопернику ни гейма. «Конечно, в пятом сете я был напряжен, но как только сделал брейк, контролировал ситуацию – в отличие от предыдущих матчей, где начинал торопиться и ошибаться», – прокомментировал Даниил после матча.

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Сенсация Карацева

114-я ракетка мира Аслан Карацев играл против игрока топ-10 – девятого номера Диего Шварцмана. От этого матча можно было ожидать многого: того, что Карацев будет оказывать аргентинцу достойное сопротивление, навяжет борьбу или возьмет один сет, максимум – два. Но российский андердог вышел на корт и методично закрыл фаворита со счетом 6:3, 6:3, 6:3. Он задавил соперника эйсами, спас десять брейк-пойнтов из 11 и активно выиграл 50 мячей – против пяти (!) у Шварцмана.

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Невозмутимый Рублев

Андрей на фоне Медведева смотрелся исключительно спокойно и не отдал ни сета 39-летнему испанцу Фелисиано Лопесу. 7:5, 6:2, 6:3 – Рублев примеривался к сопернику только в первом сете, упустив возможность взять его подачу. Лопес и вовсе первым дошел до брейк-пойнтов. Но в 12-м гейме Андрей брейканул, и все пошло по плану.

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Обидные тай-брейки Хачанова

Карен мог стать четвертым российским теннисистом в 1/8, но обидно уступил итальянцу Маттео Берреттини на трех тай-брейках. Шанс мог появиться в конце третьего сета – соперник вызвал на корт физиотерапевта – но невынужденные ошибки заставили проиграть сет и матч. Карен сделал мини-брейк, вел 4:1 и 5:3, но потом проиграл свою подачу. Берреттини реализовал первый же матчбол.

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Травма Джоковича

В пяти сетах мучился не один Медведев – та же участь постигла Новака Джоковича в матче с Тэйлором Фритцем. Американец отыграл у Ноле двухсетовое преимущество: в третьей партии у первой ракетки мира возникли проблемы с животом, потому что он неудачно поскользнулся на корте. Новак дожал соперника в пятом сете и заявил, что получил разрыв мышцы. Он может сняться со следующего матча против Милоша Раонича и не будет тренироваться в день перерыва.

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Десятка в сборе, кроме Шварцмана (и Федерера)

Джокович, Медведев, Рублев и Берреттини идут дальше – уже выяснили. Не возникло проблем у Рафаэля Надаля – он закрыл Кэмерона Норри в трех сетах, лишь однажды позволив британцу сделать брейк. Александр Зверев в тренировочном режиме прошел Адриана Маннарино, Стефанос Циципас – Микаэля Имера.

В пяти сетах возился Доминик Тим: матчи против Ника Кирьоса в Австралии – всегда лютый триллер. Главный шоумен тура взял у третьей ракетки мира два стартовых сета, эффектно прикончив второй подачей с руки. Но в дальнейшем Кирьос слишком увлекся работой на публику, допускал глупые ошибки и шел на неоправданный риск, а Тим стиснул зубы и вытащил сложнейший матч.

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Вылет российских теннисисток

Девушек из России в сетке не осталось, но это было неудивительно – все трое попали на слишком убойных соперниц. 19-летняя Анастасия Потапова играла с Сереной Уильямс и даже имела шансы – дважды брейканула американку, но та каждый раз отвечала. Настя подавала на сет, но перенервничала и допустила пять двойных ошибок. Тай-брейк и второй сет прошли под диктовку Серены – 7:6(5), 6:2 как итог.

Страшный сон Потаповой – 5 двойных при подаче на сет

Вторая ракетка мира Симона Халеп уничтожила Веронику Кудерметову, отдав 36-й ракетке мира всего четыре гейма. А номер один рейтинга WTA Эшли Барти разобралась с Екатериной Александровой – 6:2, 6:4.

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