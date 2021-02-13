Новак Джокович – Милош Раонич

Прогноз: победа Раонича с форой +1,5 по сетам за 1,8

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Новак с трудом вытянул матч против Тэйлора Фритца, а потом признался, что играл с разрывом мышц живота (возможно, приукрасил). Серб действительно выглядел неважно: охал, корчил лицо во время ударов и еле передвигался по корту. В субботу Ноле должен был провести тренировку, но отказался от нее.

Если Тэйлора даже травмированный Джокович дожал, то с Милошем Раоничем такое не прокатит. Во-первых, канадец играет в более силовой теннис, поэтому сербу точно придется больше напрягаться. Во-вторых, Милош значительно лучше двигается и перемещает мяч. Если у Новака действительно есть проблемы со здоровьем, но он не снимется, то Раонич должен побеждать или хотя бы выиграть два сета.

Аслан Карацев – Феликс Оже-Альяссим

Прогноз: тотал геймов больше 39,5 за 1,92

Аслан Карацев Фото: Getty Images

27-летний российский теннисист проводит турнир жизни: выиграл три матча, в том числе у Диего Шварцмана, не отдав ни сета. Причем ни один соперник не взял за партию больше четырех геймов (однажды это удалось Магеру). Конечно, после такого перфоманса на первой неделе хочется от Аслана продолжения, и он способен на новые сюрпризы.

Матч против Оже-Альяссима обязательно будет боевым, потому что оба теннисиста действуют с позиции силы (стараются). Оже фаворит за счет рейтинга и других мелких вводных, но на счету Карацева есть победа над канадцем – в 2019 году на харде турнира в Ренне.

Гарбинье Мугуруса – Наоми Осака

Прогноз: тотал геймов больше 21,5 за 1,87

Наоми, Гарбинье и Эшли Барти – главные претендентки на победу в турнире. Все три девушки идут по дистанции с монструозной скоростью, снося всех на своем пути: Осака отдала 13 геймов за три матча, Мугуруса – 10, Барти – 13. Тем обиднее, что японка и испанка встретятся на такой ранней стадии, и кто-то не дойдет даже до четвертьфинала.

Прежде девушки не встречались, поэтому тяжело понять, кто быстрее подстроится под игру оппонентки, но одно ясно точно – вряд ли матч получится коротким и в одни ворота. Это будет несправедливо по отношению к обеим спортсменкам.

Ига Швёнтек – Симона Халеп

Прогноз: победа Халеп за 1,75

Симона Халеп Фото: Getty Images

Последний очный матч против польки Халеп вспоминать крайне неприятно – на «РГ»-2020 Ига отдала Симоне всего 3 гейма, а после выиграла «Шлем». Но то был грунт, а в Мельбурне совсем другие условия, которые многие критикуют. Например, Новак Джокович заявил, что никогда не играл на таком быстром харде.

Покрытие намного больше подходит Симоне, и хотя Ига до сих пор идет без потери сета, справиться с румынкой во втором очном матче подряд будет непросто.

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