Андрей Рублев победил в третьем круге Открытого чемпионата Австралии Фелисиано Лопеса (7:5, 6:2, 6:3). 13 февраля стал первым днем в Мельбурне без болельщиков из-за локдауна. Рублев сравнил атмосферу со стартовыми раундами.

– Да, без зрителей сразу совсем другая атмосфера. Сразу слышны посторонние шумы, шорохи. Так что без зрителей все по-другому. Со зрителями намного легче, намного все лучше, совсем другая атмосфера.

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– Вы с Фелисиано проводили много времени вместе, ходили командами вместе на ужин. Насколько тебе удалось узнать, что человека, являющегося директором турнира, в таком возрасте мотивирует играть и насколько тяжело играть против него?

– Рейтинг и рекорд (участие в 75 мэйджорах подряд – Eurosport.ru). Пока он может попадать на «Шлемах» в основную сетку, он будет играть, чтобы его рекорд никто не побил еще много-много лет. Это его мотивирует. Да, против него тяжело играть, так как он не дает ритма, очень здорово подает, при первой же возможности старается бежать к сетке, много и очень неудобно режет. Это не дает игрового ритма.

– Следующий соперник – Каспер Рууд. Вы дважды встречались в Гамбурге, оба матча остались за тобой, но это было на грунте. Что помнишь о тех встречах и как будешь готовиться к следующим матчам?

– Помню, в первой встрече я проигрывал сет и брейк, и потом получилось выиграть. В этом, то есть в 2020 году, был очень тяжелый матч, была очень интенсивная игра, очень высокий и быстрый уровень игры, и было очень тяжело, но получилась выиграть достаточно уверенно в двух сетах. Поэтому посмотрим. Сейчас он в очень хорошей форме. Уверен, что будет очень физический матч, потому что он очень здорово бегает, играет длинные розыгрыши. И будет очень интенсивный матч, потому что он тоже играет очень быстро, у него очень крутой удар справа, потому будет очень сложный матч.

Рублев второй сезон подряд сыграет в четвертом круге АО.

В активе Андрея три четвертьфинала турниров «Большого шлема».

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