Российский теннисист Аслан Карацев в пяти сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима и вышел в четвертьфинал Australian Open. Матч, продолжавшийся 3 часа 28 минут, завершился победой одной из главных сенсаций турнира со счетом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3 6:4.
Карацев уступал в счете 0-2, но затем переломил ход встречи. Он сделал 9 эйсов и реализовал 5 брейк-пойнтов, совершив 6 двойных ошибок.
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- Аслан стал первым из россиян, кто вышел в 1/4 финала АО. В мужской сетке борьбу продолжают 3 из 5 участников – помимо Карацева это Даниил Медведев и Андрей Рублев.
- Карен Хачанов в трех сетах уступил Маттео Берреттини в третьем круге.
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