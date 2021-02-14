Российский теннисист Аслан Карацев в пяти сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима и вышел в четвертьфинал Australian Open. Матч, продолжавшийся 3 часа 28 минут, завершился победой одной из главных сенсаций турнира со счетом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3 6:4.