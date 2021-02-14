Американка Серена Уильямс обыграла Арину Соболенко из Беларуси в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа и 11 минут.

Уильямс-младшая допустила 8 двойных ошибок при 9 эйсах. У Соболенко 4 подачи навылет и столько же дабл-фолтов. При этом Арина точнее вводила мяч в игру – 60% попаданий первой подачей против 52% у Серены. 11-я ракетка планеты реализовала 4 брейк-пойнта из 9 и выиграла 78% мячей на первой подаче.