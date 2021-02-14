Американка Серена Уильямс обыграла Арину Соболенко из Беларуси в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа и 11 минут.

Уильямс-младшая допустила 8 двойных ошибок при 9 эйсах. У Соболенко 4 подачи навылет и столько же дабл-фолтов. При этом Арина точнее вводила мяч в игру – 60% попаданий первой подачей против 52% у Серены. 11-я ракетка планеты реализовала 4 брейк-пойнта из 9 и выиграла 78% мячей на первой подаче.

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  • Уильямс 54-й раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».
  • Серена провела и выиграла первый матч против соперницы из топ-10 с US Open-2019.
  • В четвертьфинале американка сыграет с победительницей матча Швентек – Халеп.

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