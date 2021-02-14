Болгарин Григор Димитров отдал всего 8 геймов действующему победителю US Open, третьей ракетке мира Доминику Тиму. Матч продолжался 2 часа 3 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:0.

Димитров заработал за матч 15 брейк-пойнтов и реализовал 7 из них. На счету Тима 7 брейк-пойнтов и 2 взятые подачи соперника. Соперники оформили по 25 виннерсов, но Доминик допустил более чем в раза больше невынужденных – 41 против 18.