Болгарин Григор Димитров отдал всего 8 геймов действующему победителю US Open, третьей ракетке мира Доминику Тиму. Матч продолжался 2 часа 3 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:0.
Димитров заработал за матч 15 брейк-пойнтов и реализовал 7 из них. На счету Тима 7 брейк-пойнтов и 2 взятые подачи соперника. Соперники оформили по 25 виннерсов, но Доминик допустил более чем в раза больше невынужденных – 41 против 18.
Australian Open
Осака разнесла Павлюченкову в двух сетах и вышла во 2-й круг
- В четвертьфинале Димитров сыграет с теннисистом из России Асланом Карацевым, который в пяти сетах переиграл Феликса Оже-Альяссима.
- Григор четыре раза добирался на Australian Open до четвертьфинала, а в 2017-м остановился на стадии 1/2.
Теннис
Осака купила женский футбольный клуб в США
Roland-Garros
2 недели матчей в 4K и камбэк Чакветадзе. «Ролан Гаррос» на Eurosport