Арена Рода Лэйвера

Джессика Пегула (США) – Элина Свитолина (Украина, 5) – начало в 3:00 (мск)

Australian Open
Джокович в 12-й раз подряд зашиб Раонича и вышел в 1/4 финала
ЧЕРЕЗ ЧАС

Донна Векич (Хорватия, 28) – Дженнифер Брэйди (США, 22)

Фабио Фоньини (Италия, 16) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – начало не раньше 7:00 (мск)

Эшли Барти (Австралия, 1) – Шелби Роджерс (США) – начало в 11:00 (мск)

Стефанос Циципас (Греция, 5) – Маттео Берреттини (Италия, 9)

Арена Маргарет Корт

Даниил Медведев

Фото: Getty Images

Маккензи Макдональд (США) – Даниил Медведев (Россия, 4) – начало не реньше 4:30 (мск)

Андрей Рублев (Россия, 7) – Каспер Рууд (Норвегия, 24)

Элис Мертенс (Бельгия, 18) – Каролина Мухова (Чехия, 25) – начало не реньше 10:00 (мск)

Женская и мужская сетки Australian Open

Hawk-Eye Live покоряет Australian Open. Как игроки проклинают систему, и что будет с судьями

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Australian Open
Халеп изящно отомстила Швёнтек за разгром на «Ролан Гаррос»
ЧЕРЕЗ ЧАС
Australian Open
Тим был похож на вялый помидор и не справился с напором Димитрова
ЧЕРЕЗ ЧАС