Арена Рода Лэйвера
Джессика Пегула (США) – Элина Свитолина (Украина, 5) – начало в 3:00 (мск)
Australian Open
Джокович в 12-й раз подряд зашиб Раонича и вышел в 1/4 финала
Донна Векич (Хорватия, 28) – Дженнифер Брэйди (США, 22)
Фабио Фоньини (Италия, 16) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – начало не раньше 7:00 (мск)
Эшли Барти (Австралия, 1) – Шелби Роджерс (США) – начало в 11:00 (мск)
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Маттео Берреттини (Италия, 9)
Арена Маргарет Корт
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Маккензи Макдональд (США) – Даниил Медведев (Россия, 4) – начало не реньше 4:30 (мск)
Андрей Рублев (Россия, 7) – Каспер Рууд (Норвегия, 24)
Элис Мертенс (Бельгия, 18) – Каролина Мухова (Чехия, 25) – начало не реньше 10:00 (мск)
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