В матче третьего круга против Тэйлора Фритца Новак Джокович травмировал мышцу живота и, преодолевая боль, с трудом вырвал победу в пятой партии. После игры Новак предположил, что порвал мышцу и заявил, что, возможно, снимется с турнира. Серб даже пропустил тренировку в выходной день перед 4-м кругом.

Впрочем, несмотря на нелучшие прогнозы и вероятный отказ от участия, Джокович вышел на корт против Милоша Раонича – и заиграл так, будто никогда и не испытывал проблем со здоровьем. Да, Новак пару раз нахмурился после резких движений, но ему явно ничего не мешало. В первом сете он обыграл канадца на тай-брейке – без проблем двигался по корту и подавал, использовал фирменное скольжение, а однажды даже перепрыгнул через рекламный щит и демонстративно уронил ракетку.

Australian Open Сибирская язва, птичий грипп. У Джоковича репутация симулянта ВЧЕРА В 11:23

Естественно, на Новака тут же наехали в соцсетях. Мало кому верится, что серб вообще был травмирован. Даже Патрик Муратоглу тонко намекнул на хитрые игры серба. «Глядя на перфоманс Джоковича в матче против Раонича, трудно поверить, что у него был разрыв (или надрыв) мышц живота», – написал тренер в твиттере.

«Джокович покрывает каждый дюйм корта. Должно быть, это лучшая травма на свете», – ехидствуют хейтеры.

«Джокович двигается слишком хорошо для человека с разрывом грудной клетки», – написал пользователь Andrew, прикрепивший гиф со словом «лжец».

«Если бы телекомментаторы перестали говорить: «Если у него разрыв мышцы, то это выступление невероятно». У ДЖОКОВИЧА НЕТ ПРОБЛЕМ С МЫШЦАМИ», – считает Lauren Vail.

«Джокович и его фальшивая травма делают это снова», – написал raya, намекая на предыдущие эпизоды, когда Новак брал медицинские тайм-ауты.

«Был ли Джокович травмирован в своем последнем матче? Является ли серб человеком, цель которого оправдывает средства?» – задалась вопросом Oga Sammy.

«Чудесное выздоровление Джоковича за последние 48 часов. Снова», – Brian, кажется, тоже недоволен.

«Джокович – мастер обмана. Он скрывает, что немного травмирован, но на самом деле все наоборот», – написал PEDRO SANCHEZ.

Джокович занимает первое место в рейтинге ATP.

Новак – действующий победитель Australian Open.

Australian Open Коккинакис посмеялся над травмой Джоковича, но удалил твит ВЧЕРА В 18:21