Маккензи Макдональд – Даниил Медведев
Прогноз: тотал геймов меньше 30,5 за 1,6
Даниил потратил достаточно сил и эмоций против Филипа Краиновича, но с Макдональдом должно быть намного проще. Хотя Медведев сравнил американца с Роджером Федерером, Маккензи и рядом не стоит со швейцарцем ни по скорости ударов, ни по передвижению по корту, ни по теннисному интеллекту.
Даниил уже трижды встречался с Маккензи и до сих пор не проиграл ни сета. Теперь же, когда русский теннисист находится в прекрасной форме, американец тем более не станет для него проблемой.
Фабио Фоньини – Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Фото: Getty Images
Рафа сообщил, что проблемы со спиной постепенно оставляют его, что он возвращается к прежним мощным кондициям. Пока в это не очень верится, потому что в третьем круге Надаль в не самом простом матче переиграл британца Кэмерона Норри – играка без мощной подачи, который с трудом справился с Романом Сафиуллиным.
Фоньини на этом турнире удивляет – его списывали против Де Минаура, но итальянец не отдал австралийцу ни сета. Фабио знает, как обыгрывать Надаля, поэтому вполне способен потрепать ему нервы – и взять сет.
Эшли Барти – Шелби Роджерс
Австралийка и американка встретились на неделе до Australian Open, и Барти выиграла в борьбе лишь в третьем сете. Но на «Шлеме» Эш показывает совсем другой теннис – не потеряла ни партии, великолепна в розыгрышах и на приеме.
Шелби – довольно тяжеловесная теннисистка, которой непросто противостоять резким соперницам. В этот раз Барти вряд ли провозится больше двух сетов и быстро заберет победу.
Итого: 1,6 х 1,79 х 1,53 = 4,38
Возможный выигрыш: 4,38 х 500 = 2190