Маккензи Макдональд – Даниил Медведев

Australian Open Медведев, Рублев, Надаль и Свитолина – битвы за четвертьфинал ЧЕРЕЗ ЧАС

Даниил потратил достаточно сил и эмоций против Филипа Краиновича, но с Макдональдом должно быть намного проще. Хотя Медведев сравнил американца с Роджером Федерером, Маккензи и рядом не стоит со швейцарцем ни по скорости ударов, ни по передвижению по корту, ни по теннисному интеллекту.

Даниил уже трижды встречался с Маккензи и до сих пор не проиграл ни сета. Теперь же, когда русский теннисист находится в прекрасной форме, американец тем более не станет для него проблемой.

Фабио Фоньини – Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Рафа сообщил, что проблемы со спиной постепенно оставляют его, что он возвращается к прежним мощным кондициям. Пока в это не очень верится, потому что в третьем круге Надаль в не самом простом матче переиграл британца Кэмерона Норри – играка без мощной подачи, который с трудом справился с Романом Сафиуллиным.

Фоньини на этом турнире удивляет – его списывали против Де Минаура, но итальянец не отдал австралийцу ни сета. Фабио знает, как обыгрывать Надаля, поэтому вполне способен потрепать ему нервы – и взять сет.

Эшли Барти – Шелби Роджерс

Австралийка и американка встретились на неделе до Australian Open, и Барти выиграла в борьбе лишь в третьем сете. Но на «Шлеме» Эш показывает совсем другой теннис – не потеряла ни партии, великолепна в розыгрышах и на приеме.

Шелби – довольно тяжеловесная теннисистка, которой непросто противостоять резким соперницам. В этот раз Барти вряд ли провозится больше двух сетов и быстро заберет победу.

Итого: 1,6 х 1,79 х 1,53 = 4,38

Возможный выигрыш: 4,38 х 500 = 2190

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