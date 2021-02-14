Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии.
В матче четвертого круга сербский теннисист обыграл канадца Милоша Раонича – 7:6 (4), 4:6, 6:1, 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 56 минут.
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Раонич в этой встрече выполнил 26 эйсов, в то время как Джокович всего 10 раз подал навылет. У обоих игроков по три двойные ошибки. Новак точнее попадал первым мячом – 68% против 61% у канадца.
Ноле допускал меньше невынужденных ошибок – 25 против 35. Но у Раонича больше активно выигранных розыгрышей – 50 против 41.
- Раонич в 12-й раз подряд проиграл Джоковичу. Он не выиграл у 17-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» ни одной очной встречи.
- В матче 1/4 финала Australian Open Новак встретится с шестой ракеткой турнира, немцем Александром Зверевым.
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