Теннисист из России Аслан Карацев в интервью Eurosport.ru прокомментировал победу в четвертом круге открытого чемпионата Австралии над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«Я очень рад, что показал такую игру. Вначале у меня не очень складывалось, но затем с 0-2 я нашел ритм, как с ним играть и в итоге победил.

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– В какой момент ты понял, что можешь переиграть его?

– Я пытался об этом не думать. Пытался играть дальше, следующий розыгрыш, один за другим – у меня были такие мысли. Если бы я начал думать, что у меня будет дальше, то не думаю, что оказал бы сопротивление.

– При счете 4:2 в пятом сете, когда ты не реализовал брейк-пойнты, было сложно.

– У меня были брейк-пойнты, и очень сложно было считать его подачу. В какой-то момент я просто угадывал. Два раза у меня было так, что я ввел соперника в розыгрыш, он хорошо сыграл, я один раз ошибся. Но это был очень важный гейм. Взял бы его – было бы намного проще.

– Ты говорил, что у тебя прием не получался, хотя мне наоборот показалось, что на протяжении всего матча в первых двух партиях единственное, что у тебя хорошо шло, – это прием первой подачи. Ты здорово угадывал и реагировал.

– Да, иногда, но меня подача еще подводила. Она подвисала, я не мог ее легко брать, и если брал, то с борьбой. Он меня сразу брейканул.

– Увидел на трибуне, что тебя Саша Крунич поддерживала – наверняка вы общаетесь и дружите. А с кем еще из ребят в туре ты общаешься – в женском и в мужском?

– Она [Крунич] знает тренера Егора Яцюка – по-моему, они вместе играли по юниорам. Я ее первый раз тут увидел. Общаюсь с Рублевым, Хачановым, Медведевым.

– После ATP Cup, наверное, ближе стали общаться с ребятами?

– Да, часто видимся, общаемся.

В четвертьфинале открытого чемпионата Австралии Карацев сыграет с болгарином Григором Димитровым.

После выхода в топ-8 Australian Open Аслан стал первым за 10 лет игроком из квалификации, который добрался до такой высокой стадии «ТБШ». Последним четвертьфиналистом-квалифайером был австралиец Бернард Томич на Уимблдоне-2011.

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