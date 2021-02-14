Australian Open прошел дистанцию первой недели – дальше по курсу только самые сочные и прибыльные матчи. Мы выбрали четыре встречи, на которых можно достойно заработать.

Стефанос Циципас – Маттео Берреттини

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Пятый сеяный Циципас легко идет по сетке, но уже чуть не споткнулся об австралийского квалифайера Танаси Коккинасиса – пять сетов и лишь 6:4 в решающей партии. Берреттини отдал всего один сет за три круга, и то, вероятно, в моменте расслабленности после 2-0 с чехом Махачем.

У итальянца уже четыре выигранных тай-брейка на этом Australian Open, так что, вероятно, он доживет до счета 6:6 и переломит Стефаноса в укороченном гейме. Лучше грузите на победу Маттео как минимум в одной из партии.

Джессика Пегула – Элина Свитолина

Элина Свитолина, Украина, Australian Open-2021 Фото: Getty Images

Теннисистки уже встречались в самом начале года, и в стартовом круге Абу-Даби Свитолина легко победила – 6:4, 6:3. Но за месяц Пегула преобразилась и вихрем пронеслась по основной сетке Australian Open – за три матча она вынесла Викторию Азаренко и проиграла всего 13 геймов. У Элины тоже ноль проигранных партий, но Джесс слишком хороша, чтобы сдаться в 1/8 финала. Так что можно брать ИТБ американки – если она и не выиграет, то точно затащит Свитолину в трехсетовик.

Элис Мертенс – Каролина Мухова

Обе теннисистки в хорошей форме и за счет физики перебодали дам с более высоким рейтингом: Мертенс не заметила 11-ю сеяную Бенчич, а Мухова хлопнула шестую ракетку турнира Каролину Плишкову. Чешка уже трижды разбиралась с соперницами в 12-м гейме сета, то есть вряд ли она отпустит Элиз в упорной борьбе. Вероятно, их матч затянется надолго, поэтому лучше заряжать на ТБ.

Андрей Рублев – Каспер Рууд

Андрей Рублев, Россия, Australian Open-2021 Фото: Getty Images

Андрей слишком уверенно идет по этому сезону – четыре победы на ATP Cup (соотношение сетов 8-1) и легкий проход по сетке Australian Open без проигранных партий. У его соперника ситуация потяжелее. Для Рууда мельбурнский «Шлем» – первый турнир с начала ноября, и он уже отдал по одной партии американцу Полу (53-е место в рейтинге) и молдаванину Алботу (85-е).

Вряд ли у Рублева возникнут проблемы – нужно рвать норвежца и делать из Каспера дружелюбное привидение. А для более высокого коэффициента лучше взять победу Андрея с форой – 3-0 по партиям просвечиваются слишком хорошо.

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