Опубликовано 14/02/2021 в 19:43 | Обновлено 14/02/2021 в 19:56

Комментаторы канала Eurosport Вадим Кольцов и Александр Каливод в подкасте «Хард и грунт» обсудили перспективы развития тенниса относительно других видов спорта, восхитились прорывом Аслана Карацева, отметили вылет всех русских теннисисток и вспомнили известную истину о тоv, что в теннис играют ракеткой, а побеждают головой».

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