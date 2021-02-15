Русский теннисист Даниил Медведев прошел в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии.
Четвертый сеяный в трех сетах победил американца Маккензи Макдональда – 6:4, 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 29 минут.
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25-летний игрок из России лучше подавал – у него семь эйсов, в то время как у Макдональда один ввод мяча навылет. У обоих соперников по две двойные ошибки. Также Медведев оказался точнее американца – 65% попадания первым мячом против 60% у противника.
Даниил реализовал шесть из семи брейк-поинтов, совершил 15 невынужденных ошибок при 29 виннерсах. Маккензи с единственной попытки сделал один брейк, допустил 23 невынужденные ошибки и взял 21 активно проведенный розыгрыш.
- Макдональд третий раз подряд проиграл Медведеву с сухим счетом. В 2019-м русский теннисист победил соперника в первом круге Индиан-Уэллс (на харде) и в третьем круге грунтового турнира в Барселоне.
- В четвертьфинале Даниил встретится с соотечественником Андреем Рублевым. Седьмой сеяный выиграл у норвежца Каспера Рууда – 6:2, 7:6 (3), отказ.
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