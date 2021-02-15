Русский теннисист Андрей Рублев победил в матче четвертого круга открытого чемпионата Австралии. Он обыграл норвежца Каспера Рууда – 6:2, 7:6 (3), отказ.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Рублев был чуть хуже на подаче – четыре эйса и ноль двойных ошибок (у Рууда пять эйсов при двух дабл-фолтах). При этом у Каспера набралось 69% попадания первым мячом, в то время как Андрей насобирал лишь 60% точности.

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Русский реализовал четыре из 10 брейк-поинтов, его соперник – два из трех. Но седьмой сеяный турнира выглядел собраннее – взял 22 активно выигранных мяча и допустил лишь 17 невынужденных ошибок. Рууд совершил 21 невынужденную ошибку и сделал 20 виннерсов.

24-я ракетка Australian Open брал медицинские тайм-ауты по ходу второй партии, тем не менее, подавал на сет при счете 5:3, но взял лишь один из четырех следующих геймов и проиграл на тай-брейке. Это наивысшее достижение теннисистов из Норвегии на «ТБШ» с 1997 года. 24 года назад отец Каспера Кристиан Рууд оказался в 1/8 финала австралийского «Шлема».

Рублев выиграл третий очный матч у скандинава, два предыдущих раза они встречались на грунтовом турнире в Гамбурге в 2019 и 2020 гг.

В четвертьфинале Андрей сыграет с другим русским теннисистом Даниилом Медведевым. Рублев ни разу не выигрывал у соотечественника – в том числе, на стадии 1/4 финала US Open-2020.

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