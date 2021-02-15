Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила американке Джессике Пегуле – 4:6, 6:3, 3:6. Матч четвертого круга открытого чемпионата Австралии завершился на «Род Лэйвер Арене» за 1 час 55 минут.
Свитолина и Пегула сделали по четыре эйса, но у американки на одну двойную ошибку больше – две против трех. Но у Элины хуже процент попадания первым мячом – 61%, у американки 70%. При этом украинка лучше реализовывала брейк-поинты – взяла три из семи брейковых мяча. Пегула взяла четыре чужие подачи из 14.
Australian Open
Свитолина выиграла 9 геймов подряд и нокаутировала Путинцеву
Джессика взяла 31 активно выигранных розыгрыша, у Свитолиной – 19 виннерсов. Джесс также допустила больше невынужденных ошибок – 40 против 25.
- В четвертьфинале Пегула встретится с другой американкой, 22-й сеяной Дженнифер Брэди.
- По личным встречам Джессика сравнялась со Свитолиной. Ранее 26-летняя украинка побеждала соперницу на турнире в Абу-Даби.
Australian Open
Свитолина поддержала Монфиса трогательным посланием ❤️
Australian Open
Монфис заплакал после вылета с AO. Он не побеждает 11 месяцев