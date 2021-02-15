Свитолина и Пегула сделали по четыре эйса, но у американки на одну двойную ошибку больше – две против трех. Но у Элины хуже процент попадания первым мячом – 61%, у американки 70%. При этом украинка лучше реализовывала брейк-поинты – взяла три из семи брейковых мяча. Пегула взяла четыре чужие подачи из 14.