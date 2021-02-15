«Последние две недели я страдаю от повреждения спины, – признался Рафаэль Надаль перед началом турнира в Мельбурне. – Сегодня немного поработал над подачей. Делаю все возможное, чтобы подготовиться. Это не серьезно, но мышца все еще напряжена, и мне тяжело свободно передвигаться». Перед Australian Open вторая ракетка мира снялся с ATP Cup, но 9 февраля все-таки вышел на арену Рода Лэйвера и вынес серба Ласло Дьере в трех сетах, а затем так же легко разобрался с Майклом Ммо, Кэмероном Норри и Фабио Фоньини.

Для любого другого теннисиста травма означала бы несколько недель вне корта, уныние и потерю формы, но Надаль за 20 лет в статусе профессионала привык к постоянным проблемам со здоровьем. Перфекционизм и дисциплина превратили испанца в настоящего киборга – список его повреждений почти не уступает по длине списку достижений, но Рафа каждый раз возвращает организм в норму, разносит молодых соперников и держится на первых строчках рейтинга.

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Дядя и бывший тренер Надаля Тони рассказал, что с конца 2005-го спортсмен живет с постоянной болью – в октябре того года после тяжелейшей победы в пяти сетах над Иваном Любичичем в финале турнира в Мадриде врачи обнаружили у Рафы врожденную аномалию строения кости в основании левой стопы. Специалисты откровенно объявили Надалю, что на этом карьера практически закончена – тогда испанец впервые показал невероятную способность превосходить ожидания и развеивать пессимистичные прогнозы.

Из-за деформации ткани кость увеличилась, что повышало риск трещины. «Оглашение диагноза подействовало на меня как выстрел в голову, – вспомнил Рафа в автобиографии. – Кость все еще меня беспокоит. Мы держим все под контролем, но расслабляться нельзя». Последнюю фразу можно считать девизом чемпиона – чтобы продолжать карьеру после 15 лет страданий, приходится следить за каждой мелочью. В первое время после новости о хронической травме он подумывал уйти из тенниса и всерьез заняться гольфом, но даже риск усугубить проблемы со здоровьем не заставил покинуть корт.

«После 2005-го у нас часто не получается довести тренировку до конца, – признался Тони Надаль. – Часто приходится принимать болеутоляющие, потому что ситуация ухудшается прямо по ходу матча. После хорошего сезона-2013 Рафа сказал: «Иногда мне хочется побеждать реже, чтобы чувствовать меньше боли». Стельки, которые носит испанец, чтобы поддерживать в нормальном состоянии больную кость, привели к проблемам с коленями и спиной. Если бы победы не мотивировали Надаля в 34 года так же, как и в 20, он наверняка не только с трудом бы перемещался по корту, но и вообще ходил.

Тендинит коленных суставов, микроразрыв мышцы брюшного пресса, разрывы мышцы бедра и сухожилия надколенника, воспаление сухожильной оболочки левого запястья, внутрисуставное тело в лодыжке, воспаление жировых тел в суставе (болезнь Гоффа) и даже аппендицит – иногда кажется, что трудно найти травму или заболевание, с которым Надаль еще не столкнулся.

Резкие перепады формы и вынужденные пропуски турниров привели к теориям заговора о допинге. Другое объяснение связывало частые повреждения с энергичным стилем Рафы – постоянные затяжные розыгрыши с мощными кроссами и готовность подолгу играть на задней линии изматывали организм и доводили до предела.

«Большинство спортсменов в среднем оценивают болевые ощущения на три по десятибалльной шкале, – сказал работающий с футболистами французский остеопат Бен Иллуа. – У Надаля этот показатель достигает семи. Когда люди чувствуют боль, они перестают двигаться и находятся в покое, но Рафа постоянно подстегивает себя. Он терпит боль с 2003-го и действует на максимуме. Для этого требуется больше энергии, чем у нормального человека. Каждая часть его тела повреждена, а он играет точно так же, как раньше».

Рафаэль Надаль, Australian Open-2018 Фото: Getty Images

С одной стороны, постоянные рецидивы омрачили карьеру Надаля и точно лишили еще нескольких титулов. С другой, именно они закалили его мужество и превратили в суператлета, который не останавливается ни перед чем и постоянно ищет новые возможности. Чтобы быстрее восстанавливаться и минимизировать риск травмы, Рафа обратился к науке и экспериментальным методам.

Один из главных инструментов Надаля – криотерапия, которой также пользуются Стэн Вавринка, Саша Зверев и Криштиану Роналду. Идея заключается в восстановлении тела, улучшении энергетического обмена и даже качества сна благодаря экстремально низким температурам. Многие спортсмены принимают с той же целью ледяные ванны, но криогенные камеры эффективнее: температура в них колеблется от -60 до -110 градусов по Цельсию, а оставаться внутри дольше получаса опасно для жизни.

«Воздух накатывает, ты чувствуешь холод и в первые несколько секунд можешь испытывать трудности с дыханием, – описала эффект от криотерапии занимающаяся исследованиями в области спортивной медицины Матильда Пойнар. – Нужно дышать медленно и не паниковать. Если не предупредить человека, чтобы он сохранял спокойствие, то он может испытать стресс уже на пороге криокамеры». Перед входом спортсмены надевают специальные маски, чтобы закрыть рот и уши, теплые перчатки, носки и кроссовки. Такая терапия идеально подходит Надалю, поскольку спасает от болевых ощущений в мышцах.

На US Open-2018 врач Рафы Анхель Руиз Которро рассказал о другом способе поскорее восстановиться после изматывающего четвертьфинала против Доминика Тима (Надаль проиграл первый сет 0:6, но вырвал победу в пяти партиях). Тогда испанец пришел в норму с помощью охлажденной мелкофильтрованной морской воды. «Это помогает восстановить жидкость и минералы, – объяснил Которро. – После недели тяжелых матчей спад неизбежен, и нужно к нему подготовиться».

Внимание Надаля к деталям в очередной раз проявилось после тяжелейшего четвертьфинального марафона на Уимблдоне-2018 против Хуана Мартина дель Потро. Рафа сломил аргентинца за четыре часа 47 минут и объяснил, что для лучшего восстановления после такого поединка ему придется даже спать в определенной позе.

Когда предосторожности и кропотливая подготовка не спасают от травм, Надаль прибегает к другим методам. В 2009-м 2010-м и 2013-м он проходил PRP-терапию (инъекции плазмы в требующее заживления место на теле), а в последние годы реабилитируется с помощью стволовых клеток, которые заменяют в организме поврежденные клетки и восстанавливают организм естественным образом без оперативного вмешательства. Осенью прошлого года Тони Надаль сообщил, что Рафа пройдет пятинедельный курс лечения от боли в спине, но, вероятно, в этот раз стволовые клетки сработали не так эффективно, как семь лет назад. Тогда испанец вернулся на вершину рейтинга после долгого перерыва.

Даже если старые методы больше не сработают, Надаль вряд ли откажется от поиска новых. Его главная сила кроется не в конкретном способе лечения, а в невероятном менталитете, который с детства воспитал дядя. В автобиографии Рафа сравнил Тони с известным жестокостью конкистадором XVI века Эрнаном Кортесом. «Он никогда не давал мне спуску, – написал спортсмен. – Я вспоминаю подростка, которым был, и горжусь им. Заданный им порог выносливости до сих пор служит для меня примером. Если хочешь чего-то достаточно сильно, ради этого можно пожертвовать чем угодно».

Тони Надаль и Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Для Надаля теннис достоин любых жертв и страданий. Его достижения основаны на умении терпеть боль и силе характера больше, чем у любого из главных конкурентов. Роджер Федерер восстановился после операции на колене благодаря хитрой смене тактики. Новак Джокович вышел на новый уровень с помощью безглютеновой диеты и оригинальной личной философии. Ближе всех к Рафе подобрался Энди Маррей, который так же насиловал организм ради карьеры, но здоровье шотландца все-таки не выдержало: теперь он завис во второй сотне рейтинга, пока Надаль по-прежнему выигрывает «Шлемы».

Летом Маррей и Гаэль Монфис собирали в шоу на Twitch идеального теннисиста – выбирали по одному качеству у разных легенд. Шотландец и француз по-разному оценивали сильные стороны соперников, но сошлись в том, у кого самый сильный характер: оба безоговорочно признали ментальным гигантом тура Надаля. «Рафа максимально сосредоточен на каждом розыгрыше, – объяснил выбор Монфис. – Иногда он испытывает очень сильную злость, но никогда не показывает этого. Его язык тела говорит о том, что он каждый день готов на 99,9 процентов, это меня восхищает. Он выдающийся боец».

Похожее мнение высказал остеопат Бен Иллуа: «Надаль ежедневно изучает тело, для него это как работа. Иногда у него случаются судороги прямо на пресс-конференциях после матчей, но он продолжает биться за главные трофеи. Он привык с детства преодолевать все трудности на психологическом уровне».

Рафа – теннисный Брюс Уэйн: продолжает борьбу, несмотря на боль, как и Темный рыцарь после перелома спины. Победа на Australian Open с очередной травмой станет подвигом, хотя даже без нее понятно: иногда спортсмены ни в чем не уступают супергероям.

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