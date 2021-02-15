В восьмой день стартового турнира «Большого шлема» Australian Open в четвертьфинал мужского одиночного разряда вышли два русских теннисиста. Даниил Медведев обыграл в трех партиях американца Маккензи Макдональда, а Андрей Рублев после отказа Каспера Рууда попал в следующую стадию после двух проведенных сетов.

Таким образом, в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии сыграют три спортсмена из России. Помимо Медведева и Рублева в топ-8 также прошел квалифай Аслан Карацев.

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Пресс-служба ATP Tour сообщила, что впервые в истории Открытой эры в четвертьфинал «Шлема» попали сразу три русских теннисиста. Это высшее достижение в истории национального тенниса более чем за 50 лет – с 1968 года.

При этом в 1/2 финала точно пройдут не более двух представителей страны. Медведев и Рублев сыграют в четвертьфинале друг с другом. Аслан Карацев встретится с 18-м сеяным болгарином Григором Димитровым.

Карацев стал первым за 10 лет игроком из квалификации, который прошел в 1/4 «ТБШ». Последним в 2011-м на Уимблдоне был австралиец Бернард Томич.

Русские теннисисты не побеждали на «Шлемах» на протяжении 16 лет. В 2005 году Марат Сафин выиграл в финале у Ллейтона Хьюитта и взял главный трофей Australian Open.

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