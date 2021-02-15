Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль переиграл итальянца Фабио Фоньини в 4-м круге Australian Open. Испанец уложился в три сета и завершил матч за 2 часа 19 минут – 6:3, 6:4, 6:2.

На счету Рафы 6 эйсов, 3 двойные, 24 виннерса и 20 невынужденных. У Фоньини 7 подач навылет, также 3 двойные, 32 активно выигранных мяча и 35 анфорса. Счет личных встреч стал 13:4 в пользу Надаля.

Australian Open Травмы мучают Надаля всю карьеру. Спасают наука и характер ЧЕРЕЗ 43 МИНУТЫ

Рафа в 13-й раз пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии и в 43-й раз сыграет в 1/4 «Шлема».

В четвертьфинале Надаль встретится с победителем матча между Стефаносом Циципасом и Маттео Берреттини.

До начала турнира испанец жаловался на проблемы со спиной и пугал фанатов, что, возможно, снимется с соревнования.

Australian Open Зрительница объяснила, зачем показала Надалю средний палец 12/02/2021 В 05:29