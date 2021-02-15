Итальянец Маттео Берреттини отказался от участия в матче четвертого круга Australian Open против грека Стефаноса Циципаса. 10-я ракетка мира сослался на травму живота, которую он получил в третьем сете матча против Карена Хачанова.
Таким образом, Циципас вышел в четвертьфинал, где его соперником станет Рафаэль Надаль. Испанец в трех сетах справился с соотечественником Берреттини Фабио Фоньини.
Australian Open
Хачанов проиграл Берреттини на трех тай-брейках
- В другом четвертьфинале нижней половины сетки Даниил Медведев сыграет с Андреем Рублевым.
- Финалистом от верхней половины станет Новак Джокович, Александр Зверев, Григор Димитров или Аслан Карацев.
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