В среду, 17 февраля, пройдет четвертьфинальный матч Australian Open между Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым. Андрей ни разу не обыгрывал Даниила в официальных встречах. А российские теннесисты в принципе не побеждали на «Шлемах» 16 лет – последним это удалось Марату Сафину. В этот раз шансы взять чашу высокие, ведь помимо Рублева и Медведева в четвертьфинале сыграет еще один россиянин – Аслан Карацев.

Эксперты Eurosport, двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский и народный артист России Валерий Баринов, поделились ожиданиями от матча.

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– Неожиданностью такой четвертьфинал не стал. Большинство прогнозировали, что так и будет. Ожидаю интересную игру, оба теннисиста в хорошей форме, излучают уверенность, так что наверняка будет классный матч, – начал Ольховский.

– В прошлом году на аналогичной стадии в США Медведев победил. Для Рублева будет принципиален этот реванш?

– Он не будет об этом думать. Они профессионалы и будут играть на победу независимо от того, что было раньше.

– Многие отмечают прогресс Рублева именно с психологической точки зрения. Чувствуете его?

– Результаты говорят сами за себя. Андрей – стабильный игрок десятки, а значит, один из лучших в мире. Даниил тоже прибавляет, становится лучше. Так что интересно понаблюдать, как оба справятся с волнением и что покажут.

– У кого шансы победить выше?

– Трудно сказать. Турнир специфический, подготовка скомкана. Оба играли ATP Cup, оба давно друг друга знают, тренируются вместе, так что прогнозировать фаворита просто невозможно.

– Победитель этого матча – потенциальный финалист?

– Однозначно. Сегодня ребята показывают уровень игры, который соответствует минимум финалу. Но не будем забывать, что там есть Надаль, другие спортсмены.

Даниил Медведев, Россия, Australian Open-2021 Фото: Getty Images

Валерий Баринов – большой поклонник тенниса и давно дружит с семьями четвертьфиналистов. Так что ему давать прогноз особенно сложно.

– Неожиданно, что три теннисиста [из России] добрались до четвертьфинала. Рублев и Медведев из десятки, показывают замечательную игру, так что в этом как раз не было сюрприза. Просто радостное событие. Хотя Пушкин писал, что всякая радость для него неожиданна. А что делал Аслан Карацев до 27 лет, где был? У него спросили, почему раньше не играл, и он показал на голову. Видимо, из-за этого.

– Кто для вас предпочтительнее: Рублев или Медведев?

– И с тем, и с тем я знаком. И с мамой Рублева, и с родителями Дани. Каждую ночь им пишу, а они мне отвечают, что в моем возрасте уже надо спать. Я ведь еще и после болезни. Поэтому трудно отдать какие-то предпочтения. Болеть буду за Даню, так как ближе знаком с его семьей. Хотя с удовольствием этот матч не смотрел бы. Но мне кажется, с психологической, технической точки зрения Рублев готов лучше, и если он выиграет – не расстроюсь. Они дружат, у них хорошая компашка. Немного расстроил Карен, но все равно он сейчас выглядит увереннее, чем в прошлом году.

– В 2020-м Медведев обыграл Рублева. Насколько для Андрея важен будет реванш?

– В прошлом году Даня, несмотря на все свои болячки, был готов лучше психологически. И показывал свой характер. Сейчас же Андрей в лучшем состоянии, чем был тогда. Так что матч будет интересным. Жалко, что на этой стадии.

– Победитель матча – потенциальный финалист?

– Трудно сказать. Заранее назвать победителя невозможно. Похоронили шансы Джоковича, а он наоборот бегает. Вообще хочется российский финал. Может же Аслан обыграть Димитрова? Может. Если не будет психовать. Хотя он уже герой. Пусть выходит с холодной головой, показывает свою игру и побеждает. Его ведь пока никто не знает, не понимает его стиль. В этом его оружие. Так что буду ждать наш финал.

Рублев и Медведев оба достойны играть в решающем матче. У Андрея появилась стабильность и уверенность. У Дани есть класс. Оба готовы.

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