Всем привет! Australian Open продолжается, и прямо по курсу – только самые сочные матчи. Особое внимание стоит обратить на битву главной сенсации Мельбурна Аслана Карацева против болгарина Димитрова и и схватку Джоковича с Медведевым.
Арена Рода Лэйвера
Australian Open
Медведев – о Рублеве: «Мечтаем вместе сыграть в финале «ТБШ»
Сувэй Сьех (Тайвань) – Наоми Осака (Япония, 3) – начало в 4:30 (мск)
Григор Димитров (Болгария, 18) – Аслан Карацев (Россия) – начало не раньше 7:00 (мск), текстовый лайв – тут
Аслан Карацев
Фото: Getty Images
Серена Уильямс (США, 10) – Симона Халеп (Румыния, 2) – начало в 11:00 (мск), текстовый лайв – тут
Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 6), текстовый лайв – тут
Australian Open
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Australian Open
Зверев сдержит Джоковича, Осака победит. Экспресс на 9-й день АО