Даниил Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда в четвертом круге Australian Open (6:4, 6:2, 6:3). После игры он ответил Eurosport на несколько важных вопросов.

– Всего полтора часа шел матч. Повлияло ли на настрой, что позавчера вы играли пять сетов и был долгий матч?

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– Нет. На самом деле на «Большом шлеме» в любом случае настрой как можно быстрее победить. Пять сетов два дня назад не хотелось играть, но всегда все зависит от матча. Сегодня сложилось удачно: действительно круто играл, много ударов попадал, хорошо подавал. Были шансы за счет этого на его подаче более собранно играть. Ему, естественно, тоже было из-за этого тяжелее. Когда соперник хорошо подает, всегда тяжелее на своей подаче потом играть. Все так сложилось, и я очень рад, что сумел быстро победить.

– 18 побед подряд. Как это возможно?

– Честно, не знаю. Всегда смотрю вперед на один матч. Когда играл в Париже «Мастерс», то не думал о том, что буду в Австралии в четвертьфинале и все еще не проиграю ни одного матча. Просто стараюсь готовиться к следующему сопернику. Следующий соперник – Андрей Рублев, поэтому в данный момент думаю только об этом матче. И пока так получилось, что 18 матчей показываю хороший теннис. Где-то повезло, где-то хорошо сыграл, и, естественно, хочу продолжить серию.

– Вы уже про Андрея Рублева сказали, он прошел Каспера Рууда. Именно с ним хотелось сыграть в четвертьфинале?

Даниил Медведев Фото: Getty Images

– Да, конечно. Нашей мечтой будет когда-нибудь сыграть в финале «Большого шлема», но когда увидели сетку, было понятно, что это невозможно. Очень рад, что он и я дошли до четвертьфинала – это самое главное, на «Шлеме» это всегда непросто. Но мы оба хотим победить, оба находимся в хорошей форме. В любом случае это хорошо, потому что таким образом будет один представитель России, а, может быть, и два в полуфинале. Считаю, что это круто для российского тенниса и российского спорта в целом.

– Пока еще российский финал возможен, Аслан Карацев в другой половине сетки в четвертьфинале. Он был с вами в команде на ATP Cup. Что вы такое с Андреем сделали, что и Аслан вместе с вами дошел так далеко?

– Мне кажется, Аслан сам все заслужил, потому что он действительно очень круто играет, у него очень крутые удары. Это можно особенно было увидеть со Шварцманом и Феликсом. Я не смотрел как раз-таки первые два сета – думаю, он там много ошибался. Но видел четвертый и пятый – он играл в сумасшедший теннис и в принципе не дал никаких шансов Феликсу, который уже давно игрок двадцатки и идет только вверх. Это действительно какой-то сумасшедший результат. Не думаю, что он собирается останавливаться. Возможно, мы увидим еще победы от него, даже тут на Australian Open.

– В прошлом матче вы потянули мышцу. Как сегодня себя чувствовал организм?

– Хорошо. Естественно, занимаешься с физио, стараешься расслабить мышцу, противовоспалительные пьешь немного – это стандартные процедуры у всех. Сегодня мог бегать на 100%. Матч получился быстрым, поэтому физически чувствую себя отлично.

– Вы втроем дошли до четвертьфинала. Удается ли общаться с Андреем или Асланом на второй неделе, когда мало игроков?

– Да, общаемся много, потому что в раздевалке – думаю, это сделано специально – всем русскоговорящим вместе дают шкафчики. То есть постоянно, каждый день ты видишься, в любое время дня. Кто-то заходит в раздевалку что-то взять из сумки, кто идет на тренировку, на матч. Все время видимся с Андреем, Асланом и другими ребятами, но сейчас остались мы трое. Поздравляем друг друга, желаем удачи, общаемся и весело проводим время, – рассказал Даниил.

В четвертьфинале Australian Open Даниил Медведев сыграет с Андреем Рублевым.

Счет личных встреч 4-0 в пользу Даниила. Андрей до сих пор не выиграл у соотечественника ни сета.

КТО ПОБЕДИТ? Даниил Медведев Андрей Рублев

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