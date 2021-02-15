Российский теннисист Андрей Рублев поделился с Eurosport.ru впечатлениями от матча четвертого круга на Australian Open и рассказал о подготовке к четвертьфиналу с Даниилом Медведевым.

– Матч против Каспера Рууда закончился быстрее, чем предполагалось. Для тебя было бы удобнее подольше находиться на корте?

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– Сложно сказать. С одной стороны, не так хотелось бы выиграть, плюс хочется, чтобы соперник чувствовал себя хорошо, чтобы это не было чем-то серьезным. С другой стороны, к таким матчам в четвертьфинале, особенно против Дани, где будет очень сложно физически, нужно подходить максимально свежим, здоровым и заряженным. Потому что с Даней будет очень сложная игра, там не будет быстрого матча. Чтобы обыграть его, надо очень много усилий приложить.

– Ты вел сегодня со счетом 6:2, 3:1, и далее у тебя случился небольшой спад. Четыре гейма подряд ты уступил, но смог собраться и выиграл вторую партию. Из-за чего случился этот спад и как ты смог его преодолеть?

– Мне кажется, потому что я чувствовал, что Каспер чувствует себя не очень. Он поменял манеру игры, и, возможно, я как-то немного уже расслабился. Так случилось, что он начал играть агрессивнее, были короче розыгрыши. В итоге из-за того, что я чуть расслабился, где-то не ожидал, где-то ошибся, где-то он хорошо сыграл, все вот так вместе сложилось, и уже я проигрывал 3:5 с брейком, и он подавал. Из-за эмоций и невнимательности чуть не проиграл сет. Слава богу повезло, смог вернуться и выиграть второй сет.

– Готовились ли вы с тренером уже на протяжении недели к четвертьфиналу с Медведевым, или вся основная работа состоится именно сегодня и завтра?

– Думаю, вся основная работа будет сегодня и завтра, потому что я знал, что мы выходим друг на друга, но не думал, что, скорее всего, выйдем. Я понимал, что мне надо выиграть еще матчи, плюс у меня были сложные соперники, которым я проигрывал до этого. И я знаю себя, что могу умудриться из-за своей головы проиграть. Поэтому в моем случае – нет, я старался идти матч за матчем. Я не знал даже, с кем играю следующие круги, пока не побеждал в предыдущем, чтобы лишний раз не думать, не отвлекаться.

КТО ПОБЕДИТ? Даниил Медведев Андрей Рублев

В четвертом круге Рублев обыграл Каспера Рууда (6:2, 7:6 (7:3). Матч завершился после отказа норвежца из-за травмы.

В четвертьфинале Андрей встретится с Даниилом Медведевым, который одолел Маккензи Макдональда.

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