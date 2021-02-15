Новак Джокович – Александр Зверев

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Как показал матч против Раонича, травма Новака оказалась не такой уж и серьезной. При этом все же было видно, как серб испытывает легкий дискомфорт и время от времени ошибается там, где при идеальном состоянии никогда бы не промазал. Пройти себя помог и сам Милош – если обмен ударами затягивался до 8-10 ударов, то канадец гарантированно отдавал очко. Но даже в такой ситуации забрал сет с брейком.

Зверев – соперник абсолютно другого уровня и лучше готов физически. Саша не спасует при длительном обмене ударами и при правильных обстоятельствах навяжет Новаку свой теннис. А, соответственно, сможет удержать фору в три с половиной гейма.

Наоми Осака – Сувэй Сьех

Наоми Осака Фото: Getty Images

35-летняя теннисистка из Тайваня морально уже готова к поражению – об этом она рассказала сразу после выхода в четвертьфинал. Сувэй и правда почти нечего ловить против Осаки: японка слишком мощно играет на этом турнире, а еще личка соперниц складывается сильно не в пользу Сьех (1-4).

Конечно, Сувэй заслужила место в топ-8, но при этом ее путь по сетке нельзя назвать чересчур сложным – из топов она разделалась только с Бьянкой Андрееску, которая проводила второй матч за полтора года. Можно сказать, что девушке слегка повезло, но Наоми точно не сжалится над возрастной соперницей и закроет ее в двух сетах.

Сюко Аояма / Ена Шибахара – Элис Мертенс / Арина Соболенко

Тандем теннисисток из Беларуси и Бельгии очень хорош: они занимают 5-е и 6-е места в парном рейтинге, посеяны на турнире под вторым номером и имеют большой опыт побед на «Шлемах». В 2019-м вместе выиграли US Open и обычно доходят до решающих стадий турниров.

Аояма и Шибахара тоже неплохие парницы, но все же уступают более именитым соперницам. Но главное, то что Арине и Элис уже есть что терять – они вылетели из одиночного разряда и могут остаться в Австралии без единого трофея. Победить в паре – их последний шанс. Так что они будут играть в самую что ни на есть полную силу.

Итого: 1,87 х 1,6 х 1,4 = 4,18

Возможный выигрыш: 4,18 х 500 = 2090

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