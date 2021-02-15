Australian Open дарит много эмоций, впечатлений и возможностей неплохо заработать. Впереди только самые прибыльные матчи.

Хэйли Картер/Сандер Жилле – Лукаш Кубот/Ига Швёнтек

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Картер и Жилле заявились в микст в последний момент и сенсационно выбили на супертае первый номер турнира – пару Стрыцова/Мектич. Поляки тоже помучились с хозяевами и с трудом дожили до укороченного третьего сета (10-6). Видно, что у них с сыгранностью не очень, но Ига выходила на матч смешанного разряда под прессом одиночки. Теперь она вылетела от Халеп, должна сосредоточиться на новых раздражителях и найти общий язык с партнером. В Winline тоже считают Картер и Жилле случайными гостями второго круга микста – коэффициенты на их победу почти в два раза ниже, чем на поляков.

Григор Димитров – Аслан Карацев

Аслан Карацев, Australian Open-2021 Фото: Getty Images

Карацев уже сотворил главную сенсацию турнира – 10 лет на «Шлемах» не было выходцев из квалификации (последним на Уимблдоне сверкнул Бернард Томич). В четвертом круге Аслан перевернул матч с Оже-Альяссимом и вытащил безнадежную встречу с 0-2.

В это время Димитрову невероятно везло с сеткой – два пирожка ни с чем на старте, отказ Кареньо-Бусты по ходу второго сета и ужасный день третьей ракетки мира Тима. У болгарина суперудачный турнир и куча скопленных сил в четвертьфинале. Наверное, на этом и закончится сказка Карацева – можно взять «Аслан выиграет сет за 1,39», но лучше рискнуть и поставить на победу Григора в четырех партиях.

Николя Маю/Пьер-Юж Эрбер – Никола Мектич/Мате Павич

Да, французы стоят ниже хорватов в рейтинге, но за них играет опыт. 39-летний Маю в паре с Эрбером выиграл карьерный «Шлем», причем последним расправились именно с Мельбурном в 2019-м. Мектич и Павич по отдельности очень сильны именно в парном разряде, доходили до финалов и даже трофеев на «ТБШ», но с другими партнерами. Вместе они рубятся лишь с этого сезона, а этого не хватит даже для полуфинала. Николя с Пьер-Южем нахлобучат несыгранных соперников всухую – они и по сетке идут увереннее, и знают, как положиться друг на друга в сложных ситуациях.

Серена Уильямс – Симона Халеп

Серена Уильямс, Australian Open-2021 Фото: Getty Images

Уильямс-младшая чуть не влетела Анастасии Потаповой в третьем раунде Australian Open, но ей повезло, что русская блондинка занервничала и подала пять двойных за гейм. Халеп – опытный боец. Симона отпинала действующую чемпионку «РГ» Швёнтек как раз за счет большего времени в туре.

Но их последнюю встречу Серена помнит очень хорошо – румынка разнесла ее в финале Уимблдона-2019 и отдала всего четыре гейма. В таких случаях Уильямс обычно снимает скальп с врага из чувства мести, но иногда наоборот разваливается и сорит мячами в простых ситуациях. Так что либо это будет быстрый вынос румынского тела, либо безвольный слив в двух сетах. Лучше подстраховаться ИТМ (12,5) геймов – кэф как раз позволяет.

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