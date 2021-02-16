Японская теннисистка Наоми Осака первой из участниц пробилась в полуфинал Australian Open-2021. В четвертьфинале она разгромила представительницу Тайваня Сувэй Сьех в двух партиях – 6:2, 6:2. На это у нее ушел 1 час и 8 минут.