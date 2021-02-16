Японская теннисистка Наоми Осака первой из участниц пробилась в полуфинал Australian Open-2021. В четвертьфинале она разгромила представительницу Тайваня Сувэй Сьех в двух партиях – 6:2, 6:2. На это у нее ушел 1 час и 8 минут.
Третья ракетка мира выполнила 7 подач навылет (0 у соперницы), допустила 1 двойную ошибку (3), выиграла активными действиями 24 мяча (14) и ошиблась 14 раз (23).
Australian Open
Димитров с баранкой разгромил Тима и сыграет за 1/2 с Карацевым
- Осака вышла в полуфинал АО во второй раз за 3 года – в 2019-м она выиграла турнир.
- В 1/2 она сыграет с победительницей матча между Сереной Уильямс и Симоной Халеп.
Australian Open
Андрееску и Квитова вылетели – AO теряет теннисисток топ-10
Australian Open
Осака разнесла Павлюченкову в двух сетах и вышла во 2-й круг