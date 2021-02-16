Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу 27-летнего Карацева. Аслан уступил первую партию – соперник переигрывал его, а статистика попадания первой подачи была очень низкой. Во втором сете он перевернул игру, а в концовке третьего Димитров почувствовал проблемы со здоровьем. Он прекратил сопротивление и вызвал на корт физиотерапевта. Медицинское вмешательство помогло болгарину, но не остановило кураж Карацева.