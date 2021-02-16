Российский теннисист Аслан Карацев продолжает сенсационный поход по сетке Australian Open – он вышел в полуфинал, одолев Григора Димитрова.
Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу 27-летнего Карацева. Аслан уступил первую партию – соперник переигрывал его, а статистика попадания первой подачи была очень низкой. Во втором сете он перевернул игру, а в концовке третьего Димитров почувствовал проблемы со здоровьем. Он прекратил сопротивление и вызвал на корт физиотерапевта. Медицинское вмешательство помогло болгарину, но не остановило кураж Карацева.
Соперники подали по девять эйсов. Российский теннисист допустил шесть двойных ошибок, болгарский – семь. Карацев реализовал восемь брейк-пойнтов из 11, Димитров – четыре из 14.
- За выход в финал Аслан поспорит либо с Новаком Джоковичем, либо с Александром Зверевым.
- Карацев начал путь по турниру с квалификации.
- В полуфинале австралийского мэйджора гарантированно сыграют два российских теннисиста – во второй половине сетки в 1/4 финала сойдется Даниил Медведев и Андрей Рублев.