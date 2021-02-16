Стефанос Циципас – Рафаэль Надаль

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Австралия становится счастливым местом для Стефаноса – здесь он вышел в первый полуфинал «Шлема» в карьере в 2019-м, а в 2021-м может повторить успех. И для этого есть все предпосылки, хотя в соперниках страшный на любых покрытиях и в любое время года Рафаэль Надаль.

Почему Циципас должен взять два сета? Во-первых, он чувствует себя явно лучше испанца, который хоть и порхал в матче против Фоньини, но еще недавно испытывал дискомфорт в спине. Во-вторых, Стеф получил дополнительный день отдыха из-за отказа Маттео Берреттини выйти на игру 4-го круга. Ну и статистика бодрит – последние три матча соперники провели на харде, и в каждом грек взял у Рафы партию в трехсетовом формате.

Дженнифер Брэйди – Джессика Пегула

Джессика Пегула Фото: Getty Images

Если прорыв Брэйди в четвертьфинал удивляет не очень сильно, то нахождение здесь Пегулы – маленькая сенсация. 26-летняя теннисистка с 61-й строчки рейтинга, которая никогда не выходила во вторую неделю на «Шлемах», вдруг влетела в топ-8 турнира. Еще сильнее впечатляет состав соперниц, которых Джесс выбила на пути в 1/4 – от ее ракетки вылетели Азаренко, Стосур, Младенович и Свитолина.

Букмекеры считают фаворитом Дженнифер, вероятно, лишь из-за 40 строчек разницы в рейтинге. Личные встречи, которые состоялись в 2020-м году, показали, что Пегула посильнее Брэйди – Джессика оба раза обыграла соотечественницу, пусть одна встреча прошла в рамках Exhibition (товарищеского турнира).

Николь Меликар / Деми Схюрс – Арина Соболенко / Элис Мертенс

Белоруска и бельгийка подтвердили уровень в матче против японок Аоямы и Шибахары – как мы и предполагали, интернациональный дуэт выиграл с явным преимуществом, отдав всего два гейма. Следующие соперницы Соболенко и Мертенс поинтереснее и мастеровитее, но тоже явно уступают в классе.

Хотя Меликар и Схюрс еще не проиграли на турнире ни сета, их взаимодействиям не хватает четкости – девушки выступают вместе лишь с сентября 2020 года. Чтобы обыграть Арину и Элис им банально не хватит опыта.

Итого: 1,86 х 1,75 х 1,56 = 5,07

Возможный выигрыш: 5,07 х 500 = 2535

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