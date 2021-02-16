Аслан Карацев уже в полуфинале Australian Open, и Новак Джокович с Александром Зверевым, которые скоро сыграют второй четвертьфинал, наверняка думают о том, как бы поскорее сняться, чтобы не попасть на российского квалифаера. Конечно, это шутка – но мощь Карацева действительно пугает и восхищает. Кажется, совсем недавно все удивлялись его победе над девятой ракеткой мира Диего Шварцманом в третьем круге, а он уже прошел в пяти сетах Феликса Оже-Альяссима и оформил выход в полуфинал в соперничестве с Григором Димитровым.

По сути, только на этом «Шлеме» появилась возможность оценить игру Аслана. «Челленджеры», на которых он феерил летом прошлого года, не показывают (было бы удивительно, если бы их транслировали), квалификация AO тоже интересна только теннисным гикам, а на ATP Cup он играл только парные встречи, специфика которых отличается от одиночных. Возможно, это запутало и соперников – они не знают, с какой стороны подойти к загадочному россиянину.

Australian Open ⚡️ Карацев разнес Димитрова в 4-х сетах и вышел в 1/2 2 ЧАСА НАЗАД

Перед третьим кругом Карацев с тренером Егором Яцюком препарировали манеру игры Шварцмана, и Аслан разнес аргентинца в трех сетах, обнажив все его слабости: плохую игру на приеме и задней линии. В 1/8 он летел Оже-Альяссиму 0-2 по сетам – но стратегически перевернул ход игры: стал давить на приеме и чаще использовать нервирующие кроссы. В итоге молодой канадец не выдержал. Карацев выиграл первый в жизни пятисетовик (например, первой ракетке страны Данилу Медведеву для этого потребовалось семь попыток) и вышел на Григора Димитрова.

Аслан Карацев Фото: Getty Images

29-летний болгарин набрал по ходу турнира хороший ход, не отдав ни одного сета и повесив «баранку» третьему номеру ATP Доминику Тиму. И в первом сете он тоже подавлял Карацева за счет опыта, хотя первым брейканул именно Аслан. У Карацева не летела первая подача, он сделал 19 невынужденных ошибок и всего три виннерса. Правда, российский теннисист проснулся раньше, чем в 1/8: проведя трудовой гейм на своей подаче во втором сете (ушел с пяти брейк-пойнтов), он поверил в себя. Теннисисты снова обменялись брейками, но больше Карацев не проигрывал на своей: взял подачу Димитрова при счете 4:4 и всухую подал на сет.

Инициатива плавно уходила к Карацеву, а в концовке третьей партии Димитров почувствовал проблемы со здоровьем. Он медленно передвигался по корту, качал головой и прекратил даже попытки сопротивления: оставался на месте, даже если мяч летел в паре метров. Сет закономерно ушел к Карацеву (6:1), а вызванный в перерыве физио не спас Григора от закономерного поражения. Дебютант турниров «Большого шлема» не дрогнул психологически в важнейший момент и добил травмированного соперника.

Григор Димитров Фото: Getty Images

А теперь – немного статистики.

Ранее ни один дебютант «ТБШ» в Открытой эре не доходил до полуфинала.

Карацев стал самым низкорейтинговым теннисистом (114), добравшимся до полуфинала «Шлема», со времен Горана Иванишевича в 2001 году.

Два российских теннисиста гарантированно сыграют в полуфинале мэйджора в третий раз в Открытой эре.

Карацев – первый российский теннисист, добравшийся до полуфинала Australian Open со времен Марата Сафина в 2005 году.

А еще он пятый квалифаер с 1977 года, дошедший до полуфинала «Шлема».

13 месяцев назад у него не было рейтинга, чтобы сыграть в квалификации АО.

Карацев выиграл на AO-2021 больше призовых, чем за всю карьеру.

Полуфинал гарантирует ему 42-е место в рейтинге ATP.

«Невероятное чувство, – поделился эмоциями теннисист после матча. – Первое попадание в основную сетку, первый полуфинал. Невероятно! Не знал, что у Григора травма, а в начале матча мне было сложно справиться с нервами и жарой. Во втором сете я пытался нащупать свою игру, а в третьем у него начались проблемы».

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17 февраля четвертьфинал разыграют Даниил Медведев и Андрей Рублев, и кто-то из них в любом случае присоединится к Карацеву в топ-4 турнира. Какая-то невероятная сказка для российского тенниса.

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