Андрей Рублев – Даниил Медведев

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Конечно, российским фанатам тенниса безумно хотелось, чтобы Даниил и Андрей не попали в одну половину сетки и встретились в финале – исходя из их нынешней формы, это было вполне реально. Но воля жребия такова, что Рублев и Медведев сойдутся в 1/4, чтобы гарантировать России двух участников в полуфинале «Шлема».

Хотя Андрей очень сильно прибавил с их последней очной встречи, в том числе в психологическом плане, не верится, что он вот так сразу переломит аховую статистику против Даниила – Медведев выиграл все четыре матча, не отдав ни сета.

Эшли Барти – Каролина Мухова

Эшли Барти Фото: Getty Images

Эшли в четвертьфинале досталась, возможно, самая удобная соперница из восьми оставшихся: ниже Муховой в рейтинге стоят Сувэй и Пегула, но представительница Тайваня непроста благодаря необычной технике, а американка находится в праймовой форме. Каролина тоже в неплохом состоянии, но уж слишком расточительны против нее оказались соперницы: Плишкова проиграла сет с 5:0, Мертенс – с 5:2. Конечно, характер чешки тоже повлиял, но все же.

Эшли в четвертом круге закрыла 2-0 очередную соперницу Шелби Роджерс и выглядит превосходно. Что отличает Барти от Муховой? Ответ: игра на своей подаче. Австралийка очень здорово контролирует этот элемент игры и редко что-то позволяет соперницам, в отличие от Каролины, которая слишком часто отдаем геймы соперницам. Это станет ключевым моментом.

Марсело Аревало / Матве Мидделькоп – Джейми Маррей / Бруно Соарес

Маррей и Соарес – суперопытная пара, ребята, которые выступают вместе уже более пяти лет. За плечами у них две победы на «Шлемах», в том числе в Австралии. Против них – сальвадорец и голландец, на счету у которых 9 совместных матчей и которые с трудом входят в топ-50 парного рейтинга.

Прогнозы на парные матчи в рамках мэйджоров хороши тем, что на них минимизируется фактор случайности – на балансе решающим становится не следующее очко. Это значит, что у Аревало и Миддлькопа будет значительно меньше шансов на брейк, а следовательно, и на победу.

Барбора Крейчикова / Раджив Рам – Габриэла Дабровски / Мате Павич

Матч очень равных пар, в котором небольшое преимущество должны получить первые. Дело в том, что Крейчикова уже давно вкатилась в сезон благодаря одичночным матчам, а вот другие три участника больше времени провели на карантине, чем на корте. Это должно помочь Барборе и Радживу чувствовать себя в игре увереннее.