Американская теннисистка Серена Уильямс стала второй полуфиналисткой Australian Open-2021. В четвертьфинале она уничтожила представительницу Румынии Симону Халеп в двух партиях – 6:3, 6:3. Все случилось за 1 час и 22 минуты.

11-я ракетка мира 4 раза подала навылет (у соперницы – 0), допустила 1 двойную ошибку (2), выиграла активными действиями 24 розыгрыша (9), но невынужденно ошиблась 33 раза (19).

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Серена Уильямс – Симона Халеп – 6:3, 6:3

  • В других четвертьфиналах сыграют американки Джессика Пегула и Дженнифер Брэйди и австралийка Эшли Барти против чешки Каролины Муховой.
  • Женские полуфиналы состоятся 18 февраля.

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