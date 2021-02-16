Американская теннисистка Серена Уильямс стала второй полуфиналисткой Australian Open-2021. В четвертьфинале она уничтожила представительницу Румынии Симону Халеп в двух партиях – 6:3, 6:3. Все случилось за 1 час и 22 минуты.
11-я ракетка мира 4 раза подала навылет (у соперницы – 0), допустила 1 двойную ошибку (2), выиграла активными действиями 24 розыгрыша (9), но невынужденно ошиблась 33 раза (19).
Australian Open
Осака отдала Сьех 4 гейма и первой вышла в полуфинал АО
- В других четвертьфиналах сыграют американки Джессика Пегула и Дженнифер Брэйди и австралийка Эшли Барти против чешки Каролины Муховой.
- Женские полуфиналы состоятся 18 февраля.
Australian Open
Кто такой Карацев? Из квалификации в 1/2 «Шлема»
Australian Open
Серена победила Соболенко и вышла в четвертьфинал АО