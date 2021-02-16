Футбольный клуб «Алания» отреагировал на успех теннисного земляка Аслана Карацева – тот пробился в полуфинал на дебютном турнире «Большого шлема».
«Требуем переименовать улицу Димитрова в проспект Карацева!» – говорится в твиттере «Алании» после победы Карацева над болгарским теннисистом Григором Димитровым в четвертьфинале Australian Open.
Australian Open
Карацев – лучший дебютант «ТБШ». Он творит историю
- До Карацева никто не выходил в полуфинал дебютного турнира «Большого шлема». В полуфинале он сыграет с Новаком Джоковичем или Александром Зверевым.
- «Алания» выступает в ФНЛ и занимает пятое место после 26 туров.
- Сейчас улица Димитрова названа в честь болгарского Ленина – Георгия Димитрова, политического деятеля первой половины XX века.
Australian Open
⚡️ Карацев разнес Димитрова в 4-х сетах и вышел в 1/2
Australian Open
У России впервые 3 четвертьфиналиста «Большого шлема» за 50 лет