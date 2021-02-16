Футбольный клуб «Алания» отреагировал на успех теннисного земляка Аслана Карацева – тот пробился в полуфинал на дебютном турнире «Большого шлема».

«Требуем переименовать улицу Димитрова в проспект Карацева!» – говорится в твиттере «Алании» после победы Карацева над болгарским теннисистом Григором Димитровым в четвертьфинале Australian Open.