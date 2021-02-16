Четвертьфиналы Australlian Open еще не сыграны, но благодаря победе Аслана Карацева над Григором Димитровым ясно, что у России будет два полуфиналиста. В последний раз такое было в 2006 году на US Open – за выход в финал боролись Николай Давыденко и Михаил Южный.

17 февраля полуфинальную путевку разыграют Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые попали в одну четверть на четвертом «Шлеме» подряд. На АО-2020 оба вылетели раньше, на «Ролан Гаррос» до четвертьфинала дошел только Рублев, а на US Open встреча состоялась и завершилась в пользу Медведева.

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Даниил и Андрей играли в матчах ATP-тура три раза, все – на харде, все выиграл Медведев. Также можно приплюсовать «Челленджер» в далеком 2016-м, который тоже остался за Даниилом. Он не отдал другу-сопернику ни сета – только на US Open в сентябре 2020-го Рублев добрался до тай-брейков. В последнем матче был установлен счет 7:6(6), 6:3, 7:6(5).

Андрей Рублев и Даниил Медведев Фото: Getty Images

Путь к четвертьфиналу

Первая ракетка России получил в первом круге сложный жребий в виде канадца Вашека Поспишила, но с ним проблем не возникло: легкие 3-0 по партиям и ни одного брейка у соперника. Затем Медведев потренировался на испанце Роберто Карбальес-Баэне, но в третьем круге столкнулся с серьезными трудностями в виде сеяного Филиппа Краиновича. Серб перевел игру в пятый сет, и для выхода во вторую неделю Даниилу пришлось выиграть первый в карьере пятисетовик. Он устроил шоу на корте с руганью и жестами в адрес своего бокса – в итоге тренер Жиль Сервара покинул корт. Потом Медведев пришел в себя и добыл легкую победу в матче со 192-й ракеткой мира Маккензи Макдональдом.

Рублев идет по сетке легче, не отдав соперникам ни сета. Он размотал Янника Ханфманна, Тьяго Монтейро и Фелисиано Лопеса, а Каспер Рууд снялся после двух проигранных партий. Андрей демонстрирует впечатляющую скорость и отлично нейтрализует низкорейтинговых соперников, но в 2021-м он еще не встречался с игроками десятки. Матч с Медведевым будет первой проверкой.

Кто что сказал

Даниил Медведев: «Нашей мечтой будет когда-нибудь сыграть в финале «Большого шлема», но когда увидели сетку, было понятно, что это невозможно. Очень рад, что он и я дошли до четвертьфинала – это самое главное, на «Шлеме» это всегда непросто. Но мы оба хотим победить, оба находимся в хорошей форме. В любом случае это хорошо, потому что таким образом будет один представитель России, а, может быть, и два в полуфинале. Считаю, что это круто для российского тенниса и российского спорта в целом».

Даниил Медведев и Андрей Рублев Фото: Getty Images

Андрей Рублев: «Знал, что мы выходим друг на друга, но не думал, что, скорее всего, выйдем. Я понимал, что мне надо выиграть еще матчи, плюс у меня были сложные соперники, которым я проигрывал до этого. И я знаю себя, что могу умудриться из-за своей головы проиграть. Поэтому в моем случае – нет, я старался идти матч за матчем. Я не знал даже, с кем играю следующие круги, пока не побеждал в предыдущем, чтобы лишний раз не думать, не отвлекаться».

Ставки и прогнозы

Победа Медведева – 1,41

Победа Рублева – 2,91

Аналитики предсказеумо дают более низкий коэффициент на Медведева из-за статистики личных встреч, но вряд ли на АО-2021 Рублев смотрится хуже именно по игре. Слабая сторона Андрея – психология, но если он поборет себя в моральном плане, то сможет переиграть соперника: это не выглядит фантастикой.

Матч вряд ли будет быстротечным и не закончится в трех сетах. Ставка на победу Рублева в одной из партий – комфортный кэф 1,34. А специально для рисковых ребят – ставка 3,25 на пятисетовик.

Где смотреть

Матч начнется не ранее 7:00 по московскому времени. Увидеть игру можно на Eurosport, а если нет ни телевизора, ни возможности включить трансляцию на сайте – читай текстовую трансляцию.

Кто победит?

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