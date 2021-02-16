Российский теннисист Аслан Карацев в интервью Eurosport.ru прокомментировал победу над Григором Димитровым в четвертьфинале Australian Open.

– Аслан, поздравляем с победой. Веришь, что все то, что сейчас происходит с тобой в Австралии – это не сон?

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– Спасибо. Верю, верю.

– Что было самым сложным сегодня? Не обращать внимания на травму соперника, справиться с жарой? Как проходил матч?

– В первом сете было сложно привыкнуть. Он все время мне сбивал ритм резаными, непривычно было. Было тяжело подстроиться под эту игру, у меня было много невынужденных ошибок. Во втором сете более-менее разыгрался, удалось его брейкануть, и я закрыл сет. А в третьем почувствовал, что он уже еле ходил. Он вызвал физио, и я думал, что в четвертом он соберется. Но там был один гейм, когда он наошибался в пустой корт.

– Есть объяснение, почему здесь и сейчас получился этот прекрасный турнирный путь, который продолжается?

– Мы долго работали с тренером Егором Яциком, с тренером по ОФП Луишем. Мы в Минске очень много работали, провели предсезонку в Минске. Никогда не знаешь, когда это стрельнет. Стрельнул сейчас.

– У теннисистов часто бывает, что, когда многое не получается, думают бросать – например, травмы мешают. У тебя не было такой мысли? Ты ведь долго стоял за пределами сотни. Или все-таки кропотливый труд затмевал?

– Был сложный период, когда у меня была травма. Я вроде ее залечил, начал возвращаться, а она опять появилась. Я не думал бросать, но это было сложно.

– Вся Россия болела за тебя. Футбольный клуб «Алания» направил администрации Владикавказа просьбу переименовать улицу Димитрова в проспект Карацева. Что думаешь?

– Ничего не думаю, ха-ха. Первый раз слышу. Думаю, это чересчур.

В полуфинале Карацев сыграет либо с Новаком Джоковичем, либо с Александром Зверевым.

Аслан стал первым дебютантом «ТБШ» в Открытой эре, попавшим в полуфинал.

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