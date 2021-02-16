Серб Новак Джокович в тяжелейшем четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии превозмог Александра Зверева из Германии – 6:7(6), 6:2, 6:4, 7:6(6).
Зверев вел с брейками в первом, третьем и четвертом сетах. В стартовом он позволил Новаку отыграться, но все-таки забрал партию на тай-брейке, а вот в последних сетах обратный брейк вдохнолял серба. Встреча растянулась на 3 часа 30 минут. Джокович реализовал 6 брейк-пойнтов из 9, Зверев – только 3 из 12.
Australian Open
Джокович в 12-й раз подряд зашиб Раонича и вышел в 1/4 финала
В личном противостоянии Ноле увеличил преимущество: 6-2.
- Зверев по-прежнему ни разу не побеждал соперников из топ-10 на турнирах «Большого шлема».
- В полуфинале Джоковича ждет главное открытие турнира – Аслан Карацев из России.
- Еще две полуфинальные путевки будут разыграны 17 февраля в матчах Александр Зверев – Даниил Медведев и Стефанос Циципас – Рафаэль Надаль.
Australian Open
«Мастер обмана». Джоковича обвиняют в лжетравме
Australian Open
Сибирская язва, птичий грипп. У Джоковича репутация симулянта