Зверев вел с брейками в первом, третьем и четвертом сетах. В стартовом он позволил Новаку отыграться, но все-таки забрал партию на тай-брейке, а вот в последних сетах обратный брейк вдохнолял серба. Встреча растянулась на 3 часа 30 минут. Джокович реализовал 6 брейк-пойнтов из 9, Зверев – только 3 из 12.